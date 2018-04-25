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Девятого мая весь общественный транспорт станет бесплатным для надымчан
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Девятого мая весь общественный транспорт станет бесплатным для надымчан 

ИА Север-Пресс 1 час назад
Фото: ИА Север-Пресс
В Надыме уже второй год автотранспортное предприятие проводит акцию в честь 9 мая. В этот день проезд становится бесплатным для всех жителей и гостей города.
«В День Победы мы решили поздравить своих пассажиров необычным способом. Уже второй год подряд 9 мая мы даём всем нашим кондукторам выходной, и муниципальные автобусы на каждом из маршрутов становятся бесплатными», — рассказал заместитель директора по транспорту надымского АТП Алексей Дементьев.
Традиция проведения акций в честь Дня Победы ежегодно поддерживается перевозчиками, которые работают на территории округа. Муниципальные автотранспортные предприятия открывают дополнительные рейсы, которые доставляют ветеранов к местам празднования, компании авиационного и железнодорожного транспорта предоставляют льготные условия проезда, — сообщает пресс-служба главы региона.
Так, региональный перевозчик авиакомпания «Ямал» предоставляет 100-процентную скидку для ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания и лиц, приравненных к ним, в период с 1 по 13 мая. Кроме того, аналогичная скидка предоставляется и одному сопровождающему.
Для оформления авиабилетов эти категории граждан должны иметь при себе документы, подтверждающие право на льготный проезд. Билеты можно приобрести до 13 мая. Подробности на сайте yamal.aero или по телефону: 8-800-234-44-02.
Напомним, проезд на муниципальном автотранспорте для ветеранов Великой Отечественной войны, как для льготной категории граждан, является бесплатным. Для получения проездного документа льготным категориям граждан необходимо обратиться в органы социальной защиты по месту проживания.
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