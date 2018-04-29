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Семьи с особенными детьми собрали тонны мусора в Новосибирском зоопарке
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Семьи с особенными детьми собрали тонны мусора в Новосибирском зоопарке 

ngs.ru 33 минуты назад
Фото: ngs.ru
Сегодня, 29 апреля, в Новосибирском зоопарке имени Р. А. Шило прошёл необычный субботник: убирать территорию помогали дети с особенностями развития.
«Волонтёры очистили от мусора вольеры медведей, тигров, гепардов и других животных. Всего в акции приняли участие более четырёхсот человек. Каждому особенному участнику акции досталась своя посильная часть работы: волонтеры собирали прошлогодние листья, облагораживали территорию. Всего удалось собрать более четырёх тонн мусора», — рассказали в компании Coca-Cola HBC Россия, которая организовала инклюзивный субботник.
Организаторы уточнили, что в субботнике приняли участие больше 60 семей с детьми, у которых есть особенности развития — аутизм или синдром Дауна. Вместе с ними территорию убирали сотрудники компании со своими семьями. Всего за три часа участники субботника очистили от мусора 8 гектаров территории зоопарка.
«Весенняя уборка в Новосибирском зоопарке для нас стала доброй традицией. В этом году мы пригласили присоединиться к нам семьи с особенными детьми. Для нас важно, что мы вместе делаем такое важное дело», — сообщила региональный руководитель направления внешних и внутренних коммуникаций Coca-Cola HBC Россия по Уралу, Сибири и Дальнему Востоку Марина Мокина.
Ранее зоопарк объявил о том, что меняет режим работы: в течение мая по субботам и воскресеньям смотреть на зверей можно будет на час дольше, чем в обычные дни.
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