Семьи с особенными детьми собрали тонны мусора в Новосибирском зоопарке

Сегодня, 29 апреля, в Новосибирском зоопарке имени Р. А. Шило прошёл необычный субботник: убирать территорию помогали дети с особенностями развития.

«Волонтёры очистили от мусора вольеры медведей, тигров, гепардов и других животных. Всего в акции приняли участие более четырёхсот человек. Каждому особенному участнику акции досталась своя посильная часть работы: волонтеры собирали прошлогодние листья, облагораживали территорию. Всего удалось собрать более четырёх тонн мусора», — рассказали в компании Coca-Cola HBC Россия , которая организовала инклюзивный субботник.

Организаторы уточнили, что в субботнике приняли участие больше 60 семей с детьми, у которых есть особенности развития — аутизм или синдром Дауна. Вместе с ними территорию убирали сотрудники компании со своими семьями. Всего за три часа участники субботника очистили от мусора 8 гектаров территории зоопарка.

«Весенняя уборка в Новосибирском зоопарке для нас стала доброй традицией. В этом году мы пригласили присоединиться к нам семьи с особенными детьми. Для нас важно, что мы вместе делаем такое важное дело», — сообщила региональный руководитель направления внешних и внутренних коммуникаций Coca-Cola HBC Россия по Уралу, Сибири и Дальнему Востоку Марина Мокина.

Ранее зоопарк объявил о том, что меняет режим работы: в течение мая по субботам и воскресеньям смотреть на зверей можно будет на час дольше, чем в обычные дни.