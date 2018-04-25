25 апреля. О чем парится Васька Парильщик

Василий Парийский, которого вспоминают в этот день, был епископом города Пария и стал жертвой гонений в пору иконоборчества в Византии.

Но острые на язык наши предки услышали в слове «Парийский» нечто иное, им явно более близкое, чем название византийского города, и прозвали почитаемого ими святого Василием Парильщиком. Прозвище это имело объяснение: как правило, земля в этот день прогревалась уже настолько, что над ее верхним слоем начиналось «парение». Если это было так, а парения нельзя было не заметить, это считалось хорошей приметой — к славному урожаю. Особого правила — ходить в этот день париться — на Руси не было, хотя от хорошей бани никто не отказывался. Говорили, впрочем, что «На Василия Парильщика по спине веник плачет». Однако имелось ввиду, что новых березовых веников еще было не наломать, а старые уже были изношены — потому и «плакали».

Как и в день предыдущий, в лесу опасались медведей, голодных после зимы, а также начиналась охота на зайцев. К этому моменту они меняли шкурку на весеннюю, серую, так что охотники приговаривали: «Сер заяц — по лесу попрыгаец, а коли заяц сед — навидался бед». Зайцев били много, но жалели — у ушастых жизнь была нелегкой, за одним кустом — охотник, за другим — хищный зверь.

* Именины в этот день отмечают Давид и Мария, Иван и Марфа, Сергей и Василий.