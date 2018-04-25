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Экс-глава департамента транспорта Мартыненко возглавил «Омскоблавтотранс»
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Экс-глава департамента транспорта Мартыненко возглавил «Омскоблавтотранс» 

АиФ-Омск 30 минут назад
Фото: АиФ-Омск
Об этом сообщает «Новый Омск» со ссылкой на собственные источники в компании.
Бывший директор департамента транспорта мэрии Алексей Мартыненко занял пост генерального директора АО «Омскоблавтотранс». Его уже представили коллективу. К своим обязанностям экс-чиновник преступает сегодня, 25 апреля. А накануне, 24 апреля, по решению министерства имущественных отношений региона свой пост покинул прежний руководитель компании Сергей Желтоногов.
Напомним, что в конце прошлой недели Алексей Мартыненко покинул пост директора департамента транспорта городской администрации. Его место занял Вадим Кормилец. Руководить департаментом он будет до назначения нового начальника. В конце 2017 года врио губернатора региона Александр Бурков высказал претензии в адрес руководства АО «Омскоблавтотранс». В связи с этим свой пост покинул министр промышленности, транспорта и инновационных технологий Александр Докучаев.
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Комментарии  Ещё 3 источника 
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