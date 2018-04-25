Экс-глава департамента транспорта Мартыненко возглавил «Омскоблавтотранс»

Об этом сообщает «Новый Омск» со ссылкой на собственные источники в компании.

Бывший директор департамента транспорта мэрии Алексей Мартыненко занял пост генерального директора АО «Омскоблавтотранс». Его уже представили коллективу. К своим обязанностям экс-чиновник преступает сегодня, 25 апреля. А накануне, 24 апреля, по решению министерства имущественных отношений региона свой пост покинул прежний руководитель компании Сергей Желтоногов.