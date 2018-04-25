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Башня-памятник рухнула из-за урагана в Новосибирской области
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Башня-памятник рухнула из-за урагана в Новосибирской области 

Все новости Новосибирской области 1 час назад
Фото: Все новости Новосибирской области
Вчера, 24 апреля, в Новосибирской области из-за дождя и ветра рухнул памятник местного значения. Это произошло в поселке Чаны, который находится в  420 километрах
от Новосибирска. Во время небольшого урагана с ливнем обрушилась водонапорная железнодорожная башня, которая была ориентировочно построена 1935 году. По словам очевидцев, в настоящее время завалы разбирают рабочие.
Как сообщают местные жители, охранный статус объект культурного значения историческая башня получила только летом 2016 года, однако оставалось заброшенной. «Общественная организация защиты прав потребителей „Гражданский патруль“ готовит по факту происшествия заявление в прокуратуру, — говорит руководитель движения Ростислав Антонов. — Объект был занесен на туристический портал Новосибирской области. Ответственному должностному лицу муниципалитета грозит штраф до 600 тысяч рублей».
С началом строительства железной дороги в Чанах возникла необходимость в подаче воды, вследствие чего ориентировочно в  1935 г. была построена водонапорная башня, одновременно с железнодорожным вокзалом. Главным назначением сооружения являлась заправка водой паровозы. Воду в башню качали из местного озера. Специальный работник следил за уровнем воды.
Охранный статус объект культурного значения историческая башня получила только летом 2016 года.
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