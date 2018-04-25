У кого больше? Сколько заработали уральские министры 

Чиновники Свердловской области и их супруги раскрыли сведения о доходах и имуществе. Тенденцией этого года стало то, что зачастую подчинённые заработали гораздо больше своих начальников, иногда — в разы!
Кто в лидерах?
Согласно поданным декларациям, самым богатым в правительстве Среднего Урала стал первый зам губернатора и руководитель его администрации Владимир Тунгусов. Его годовой доход составил 37,9 млн рублей. Кроме того, на него записано два автомобиля Lexus LS 600Н. Чуть меньше — 31,8 млн — заработала его супруга. Она ездит на Lexus RX 350.
На втором месте оказался министр промышленности и науки Свердловской области Сергей Пересторонин с доходом в 7,9 млн рублей. Чиновник владеет машиной Toyota Land Cruiser 200.
Замыкает тройку лидеров министр международных и внешнеэкономических связей региона Василий Козлов, за год заработавший 7,3 млн Он передвигается на автомобиле BMW X5 xDrive 25D. Впрочем, директор департамента Госжилстройнадзора Алексей Россолов, заработавший 7,2 млн и ездящий на Lexus GX 460, отстал от него не критично.
Что грозит «опоздавшим»?
Да не покажется странным, но гораздо меньше вышеназванных слуг народа заработал их шеф — губернатор Евгений Куйвашев, задекларировавший 5,4 млн рублей. Почти 8 млн составила прибыль его супруги. Однако для Евгения Владимировича это очень неплохой результат: по сравнению с прошлым годом его доход увеличился в 1,5 раза. Более того, за все предыдущие годы губернаторства его максимальный доход ни разу не превысил 5,035 млн рублей. Такую сумму главе региона удалось «сколотить» в 2012 году.
Между тем самой богатой женщиной среди чиновников свердловского кабмина и их жён оказалась супруга вице-губернатора Сергея Зырянова, за год обогатившаяся на 58,3 млн рублей. Ездит она на Porsche Cayenne.
Стоит отметить, что ситуация, когда подчинённые заработали больше своего начальства, возникла не только в областном кабмине. Так, беднее своих коллег по работе оказался председатель областного избиркома Валерий Чайников. За прошлый год он задекларировал 3,1 млн рублей, а его заместитель Марина Обрубова — 4,8 млн Доход в 3,2 млн рублей получил секретарь избирательной комиссии Владимир Райков.
Когда верстался этот номер, за 2017 год в Свердловской области о доходах не отчитались только четыре депутата: в Ивдельском и Качканарском городских округах, а также в Галкинском сельском поселении. Неисполнение этой обязанности — основание для досрочного прекращения депутатских полномочий. «Мы внимательно следим за ситуацией. А вместе с нами — и средства массовой информации», — предупредил «опоздавших» первый вице-губернатор Владимир Тунгусов.
До 30 апреля сведения о своих доходах обязаны предоставить все госслужащие Свердловской области, чьи кресла включены в перечни должностей с коррупционными рисками.