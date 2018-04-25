У кого больше? Сколько заработали уральские министры

Чиновники Свердловской области и их супруги раскрыли сведения о доходах и имуществе. Тенденцией этого года стало то, что зачастую подчинённые заработали гораздо больше своих начальников, иногда — в разы!

Кто в лидерах?

Согласно поданным декларациям, самым богатым в правительстве Среднего Урала стал первый зам губернатора и руководитель его администрации Владимир Тунгусов . Его годовой доход составил 37,9 млн рублей. Кроме того, на него записано два автомобиля Lexus LS 600Н. Чуть меньше — 31,8 млн — заработала его супруга. Она ездит на Lexus RX 350.

На втором месте оказался министр промышленности и науки Свердловской области Сергей Пересторонин с доходом в 7,9 млн рублей. Чиновник владеет машиной Toyota Land Cruiser 200.

Замыкает тройку лидеров министр международных и внешнеэкономических связей региона Василий Козлов , за год заработавший 7,3 млн Он передвигается на автомобиле BMW X5 xDrive 25D. Впрочем, директор департамента Госжилстройнадзора Алексей Россолов, заработавший 7,2 млн и ездящий на Lexus GX 460, отстал от него не критично.

Что грозит «опоздавшим»?

Да не покажется странным, но гораздо меньше вышеназванных слуг народа заработал их шеф — губернатор Евгений Куйвашев , задекларировавший 5,4 млн рублей. Почти 8 млн составила прибыль его супруги. Однако для Евгения Владимировича это очень неплохой результат: по сравнению с прошлым годом его доход увеличился в 1,5 раза. Более того, за все предыдущие годы губернаторства его максимальный доход ни разу не превысил 5,035 млн рублей. Такую сумму главе региона удалось «сколотить» в 2012 году.

Между тем самой богатой женщиной среди чиновников свердловского кабмина и их жён оказалась супруга вице-губернатора Сергея Зырянова , за год обогатившаяся на 58,3 млн рублей. Ездит она на Porsche Cayenne.

Стоит отметить, что ситуация, когда подчинённые заработали больше своего начальства, возникла не только в областном кабмине. Так, беднее своих коллег по работе оказался председатель областного избиркома Валерий Чайников . За прошлый год он задекларировал 3,1 млн рублей, а его заместитель Марина Обрубова — 4,8 млн Доход в 3,2 млн рублей получил секретарь избирательной комиссии Владимир Райков.

Когда верстался этот номер, за 2017 год в Свердловской области о доходах не отчитались только четыре депутата: в Ивдельском и Качканарском городских округах, а также в Галкинском сельском поселении. Неисполнение этой обязанности — основание для досрочного прекращения депутатских полномочий. «Мы внимательно следим за ситуацией. А вместе с нами — и средства массовой информации», — предупредил «опоздавших» первый вице-губернатор Владимир Тунгусов.

До 30 апреля сведения о своих доходах обязаны предоставить все госслужащие Свердловской области, чьи кресла включены в перечни должностей с коррупционными рисками.