Что поручил президент? Евгений Куйвашев провел масштабное совещание

Накануне выборов президента Владимир Путин посетил Средний Урал и провёл совещание по улучшению системы среднего профессионального образования в России . Что ещё поручил глава государства свердловским чиновникам — разбирался «АиФ-Урал»

В чём отличие?

Владимир Путин посетил Средний Урал в марте 2018 года, а в апреле утвердил для свердловских властей несколько поручений.

Именно они стали предметом обсуждения на совещании в региональном правительстве. От других подобных встреч оно отличалось тем, что в нём впервые принимали участие руководители муниципальных дум.

«Поручения главы государства непосредственно связаны с работой органов местного самоуправления, — пояснил губернатор. — Главам муниципалитетов необходимо внимательно ознакомиться с ними. В частности, речь идёт о развитии системы профессионального образования, программе «Уральская инженерная школа», подготовке кадров для новой индустриализации с активным внедрением и использованием стандартов «WorldSkills».

«WorldSkills International» (WSI) — международная некоммерческая ассоциация, цель которой — повышение статуса и стандартов профессиональной подготовки по всему миру, популяризация рабочих профессий.

Глава государства также рекомендовал правительству Свердловской области рассмотреть вопрос о строительстве в Нижнем Тагиле закрытого легкоатлетического манежа. План возведения спортивного объекта во втором по величине уральском городе уже проработан с его главой Сергеем Носовым

«Развитие Среднего Урала складывается из успехов каждого конкретного муниципалитета, — заявил Евгений Куйвашев . — Региону необходима чёткая и слаженная работа всех его частей без деления проблем на «свои» и «чужие». Кроме того, он призвал чиновников вести открытый диалог с жителями Свердловской области : «Это первый шаг к сохранению социальной стабильности. Приёмы граждан, которые я провожу регулярно, показывают, что многие вопросы могут быть решены на местах. Расцениваю это как сигнал, что местная власть не всегда вникает в решение проблем жителей. Возникновение таких ситуаций даёт повод задуматься об эффективности работы руководителей».

Когда ждать паводок?

Министр общественной безопасности региона Александр Кудрявцев дал распоряжение в кратчайшие сроки завершить обследование мест массового пребывания людей и создать для них паспорта, выяснить — все ли они оснащены необходимым оборудованием: системами видеонаблюдения, оповещения, информационными табло со схемами эвакуации и телефонами аварийно-спасательных служб. Недавние трагические события в Кемерово говорят о том, что этот вопрос отнюдь не праздный. При этом свердловские власти готовы финансировать эту работу.

Помимо этого, на Среднем Урале актуальной стала ситуация с паводком. Начало половодья прогнозируется на юге и западе региона в конце апреля, в центральных территориях — в конце мая, а на севере региона — в конце мая и начале июня. При этом в опасной зоне в этом году могут оказаться семь свердловских муниципалитетов: Карпинск Красноуфимск , Слободо-Туринский и Байкаловский районы, Махнёво, Туринск Талица . «Затопления и подтопления жилого сектора в населённых пунктах маловероятны, — считает врио начальника МЧС по Свердловской области Виктор Теряев. — А объектов жизнеобеспечения — не прогнозируются».

При этом все силы и средства, необходимые для прохождения паводкового периода, к настоящему моменту готовы. Так, помимо прочего, в регионе завершена работа по завозу продуктов питания, товаров первой необходимости и медикаментов в населённые пункты, которые могут оказаться в зоне половодья. Кроме того, предусмотрено создание 44 лодочных и паромных переправ, организована охрана общественного порядка.

Глава Туринского ГО Андрей Белоусов рассказал о подготовке к паводку. Был учтён опыт непростого 2016 года. Тогда на территории муниципального образования в зону подтопления попали 17 населённых пунктов. Местным и областным властям вместе с МЧС и прочими экстренными службами пришлось эвакуировать людей из зоны подтопления, организовывать пункты временного размещения, проводить вакцинацию туринцев людей от гепатита А и дизентерии. Из бюджета региона выделялись средства на восстановительные работы в домах жителей городского округа, которые пострадали от наводнения.

Белоусов считает, что сегодня Туринский городской округ готов к «большой воде»: созданы запасы продуктов, лекарств, товаров первой необходимости, строительных материалов, обустроены инженерные сооружения к подъему воды в реке Тура, проведены все необходимые учебные тренировки.

Кто пришёл на приём?

Стоит отметить, что 16 апреля Евгений Куйвашев также провёл личный приём граждан, после чего принял несколько важных решений. Учитель физкультуры из школы №4 Михайловска Антон Тырышкин обратился с вопросом о реконструкции стадиона «Микрон» в родном городе. На приём он пришёл со своим воспитанником — юным футболистом Иваном Захаровым . И взрослые и детские команды, занимающиеся в секции михайловского спорткомплекса, показывают хорошие результаты в самых разных видах спорта — от футбола до пауэрлифтинга. Однако условия не позволяют сегодня заниматься на «Микроне» всем желающим. Стадион необходимо перестроить.

Планируется, что в ходе реконструкции на футбольном поле появится искусственное покрытие, установят сборно-разборные трибуны на тысячу мест, а также площадки для стритбола, волейбола и бадминтона.

«Стадион в Михайловске будет реконструирован к осени 2018 года, — пообещал Куйвашев. — Но при одном условии: вы должны кратно увеличить количество занимающихся спортом жителей».

«Михайловск — спортивный город, желающих посещать тренировки здесь очень много, — заверил Тырышкин. — И обновлённый стадион будет всегда заполнен».

Надежда Краева из посёлка Валериановск (Качканарский ГО) попросила отремонтировать центральную городскую больницу, которая входит в пилотный проект «Бережливая поликлиника». В ближайшее время местные власти и Минздрав региона займутся этой проблемой. До конца 2018 года строители приведут в порядок два этажа здания, а в 2019-м — всё остальное.

Жительница Богдановича Анна Пыжова также обратилась к главе Свердловской области с просьбой посодействовать в обустройстве пешеходного перехода на пересечении улиц Калинина, Гагарина и Железнодорожников. Дело в том, что рядом с перекрёстком находятся детский сад и школа. Губернатор заверил женщину, что переход обязательно появится к июлю 2018 года. В ответ Анна подарила ему картину, которую нарисовал её девятилетний сын Руслан.