Мэрия Орла не заплатила за газ для Вечных огней 

Мэрия Орла задолжала перед «Газпром межрегионгаз» 150 тыс. рублей за газ для Вечных огней. Александр Муромский на рабочем совещании поручил начальнику управления городского хозяйства и транспорта Николаю Ванифатову погасить долг в ближайшее время.
Также на совещании шла речь о подготовке городе к предстоящим майским праздникам. До конца недели коммунальные службы должны покрасить бордюры и ограждения основных мостов города, помыть памятники и провести субботники.
Контракт на очистку памятников выиграл ИП Пашков. До 30 апреля он должен привести в порядок 11 объектов: стелу «Орел — Город воинской славы», памятники комсомольцам Орловщины, Л. Н. Гуртьеву, участникам локальных войн и военных конфликтов, Н. С. Лескову, Н. Н. Поликарпову, советским летчикам, И. С. Тургеневу, В. И. Ленину, мемориальный комплекс Танкистам-фрунзенцам и памятник в сквере Артиллеристов. Сумма контракта — 113,584 тыс. рублей.
До 27 апреля «Спецавтобаза» приведет в порядок воинские участки Троицкого и Крестительского кладбищ, братское кладбище жертв фашизма. А к 1 мая на бульваре Победы должен заработать отреставрированный фонтан.