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Мэрия Орла не заплатила за газ для Вечных огней
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Мэрия Орла не заплатила за газ для Вечных огней 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Мэрия Орла задолжала перед «Газпром межрегионгаз» 150 тыс. рублей за газ для Вечных огней. Александр Муромский на рабочем совещании поручил начальнику управления городского хозяйства и транспорта Николаю Ванифатову погасить долг в ближайшее время.
Также на совещании шла речь о подготовке городе к предстоящим майским праздникам. До конца недели коммунальные службы должны покрасить бордюры и ограждения основных мостов города, помыть памятники и провести субботники.
Контракт на очистку памятников выиграл ИП Пашков. До 30 апреля он должен привести в порядок 11 объектов: стелу «Орел — Город воинской славы», памятники комсомольцам Орловщины, Л. Н. Гуртьеву, участникам локальных войн и военных конфликтов, Н. С. Лескову, Н. Н. Поликарпову, советским летчикам, И. С. Тургеневу, В. И. Ленину, мемориальный комплекс Танкистам-фрунзенцам и памятник в сквере Артиллеристов. Сумма контракта — 113,584 тыс. рублей.
До 27 апреля «Спецавтобаза» приведет в порядок воинские участки Троицкого и Крестительского кладбищ, братское кладбище жертв фашизма. А к 1 мая на бульваре Победы должен заработать отреставрированный фонтан.
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