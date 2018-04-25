3,7 тыс. алтайских абонентов могут отключить от газоснабжения из-за долгов

По состоянию на 1 апреля 2018 года просроченная задолженность населения Алтайского края за газ выросла на 7% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года — до 66,4 млн руб.

В связи с неплатежами, сотрудниками « ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск» филиал в Алтайском крае» проводятся мероприятия, направленные на снижение задолженности населения за потреблённое топливо и стимулирование платёжной дисциплины. Так, за первый квартал текущего года, более 3,7 тыс. абонентов, суммарно задолжавших поставщику газа почти 25 млн рублей, уже уведомлены надлежащим образом о предстоящем приостановлении подачи газа. И этот список расширится, т.к. работа по уведомлению злостных неплательщиков о грозящем отключении продолжается. Отключения могут коснуться как жителей частного сектора, так и многоквартирных домов.

С начала года более 60 злостных неплательщиков уже лишились газа за долги. В прошлом году от газоснабжения были отключены 810 абонентов, имеющих задолженность за 2 и более периода оплаты. Эти абоненты не только длительное время не оплачивали потребленный газ, но и проигнорировали предложения о реструктуризации задолженности, напоминания, предупреждения и претензии газовой компании.

Надо отметить, что абонентам-должникам всегда предлагается не доводить дело до отключений. В соответствии с законодательством, за 20 дней им направляется уведомление о предстоящем отключении и его причинах. Если за 20 дней абонент все же не погасил задолженность, подача газа приостанавливается. При этом возобновление газоснабжения отключенных абонентов производится только после погашения долга и оплаты расходов по отключению и подключению газоиспользующего оборудования.

«Отключение от газоснабжения — это крайняя, но наиболее эффективная мера в работе со злостными неплательщиками, — отметила начальник отдела по работе с социально значимой категорией потребителей Надежда Рогова. — Гражданам, накопившим большую задолженность, мы рекомендуем срочно её погасить, поскольку в будущем им придётся заплатить гораздо больше — не только долг и пеню, но и стоимость работ по отключению и последующему подключению к системе газоснабжения».

Если должник после получения уведомлений и досудебных претензий не предпринимает действий по урегулированию задолженности, поставщик природного газа, в соответствии с действующим законодательством, имеет право взыскать задолженность в судебном порядке. За первый квартал текущего года по решениям судов в пользу поставщика газа было взыскано 637 тыс. рублей задолженности. В судебные органы специалистами «ООО „Газпром межрегионгаз Новосибирск“ филиал в Алтайском крае» подано 155 исковых заявления о взыскании задолженности за газ на общую сумму более 2,4 млн рублей, вынесены 125 судебных решений о взыскании с должников в пользу поставщика газа более 1,2 млн рублей.

Если должник откажется исполнять судебное решение, судебные приставы могут ограничить выезд за границу, наложить арест на имущество или изъять его для принудительной реализации. Исполнительный лист может быть направлен напрямую по месту работы либо по месту получения иного дохода — деньги будут ежемесячно списываться с любого счёта должника. Кроме того, просроченная задолженность за поставленный газ будет отражаться в кредитной истории в течение 10 лет — у должника могут возникнуть трудности с получением кредита в банке и с использованием кредитной карты

Поставщик топлива предлагает всем абонентам, имеющим задолженность по газу, не дожидаться, когда подойдёт очередь на их отключение, а погасить долги. Каждый потребитель может выбрать для себя наиболее удобный и простой способ оплаты за газ. Произвести оплату можно в банках, в отделениях почтовой связи , через терминалы самообслуживания и интернет-сервисы. Абоненты могут оформить услугу «Автоплатеж», осуществить авансовый платеж, получить рассрочку по оплате долга.

Сверить состояние расчетов за газ, уточнить размер задолженности и произвести оплату можно с помощью сервиса «Личный кабинет» на сайте компании www.nrg.org.ru.

Справка

ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск» — компания, входящая в структуру «Газпром межрегионгаз», осуществляет поставки природного газа производственным потребителям и населению Новосибирской и Томской областей, Алтайского края и Республики Алтай

Абонент обязан вносить плату за потреблённый природный газ ежемесячно, в срок до 10 числа месяца, следующего за расчётным, а также сообщать поставщику газа в конце расчётного периода показания прибора учёта. Если абонент не платит или не полностью заплатил за газ в течение 2 месяцев подряд, поставщик природного газа вправе приостановить подачу топлива.

В соответствии с федеральным законом от 03.11.2015 г. № 307-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с укреплением платежной дисциплины потребителей энергетических ресурсов» несвоевременная оплата счетов за поставленный газ физическими лицами влечет:

1. Ежедневное начисление пени при задержке платежа на срок

от 31 до 90 дней — 1/300 ставки рефинансирования ЦБ

от 90 дней и более — 1/130 ставки рефинансирования ЦБ;

2. Приостановку газоснабжения до полной оплаты долга.

Работы по отключению и повторному включению газа выполняются за счет абонента.

3. Взыскание долга в судебном порядке с возмещением судебных издержек.

Если физическое лицо игнорирует решение суда, судебные приставы могут в установленном порядке:

— наложить арест на имущество;

— принудительно реализовать имущество;

— ограничить выезд такого лица за границу.