Владимиру Жириновскому сегодня исполняется 72 года 

Лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский сегодня отмечает день рождения. Политику исполняется 72 года.
Владимир Жириновский родился 25 апреля 1946 года в Алма-Ате и был шестым ребёнком в семье. После окончания школы он уехал поступать в Москву в Институт восточных языков при МГУ. С апреля 1967 года стал заниматься политикой. Его первая политическая акция состояла в том, что он направил письмо в ЦК КПСС на имя Леонида Брежнева, в котором изложил своё мнение о необходимости реформ в области образования, сельского хозяйства и городского управления. На 4-м курсе Владимира Жириновского направили в Турцию для прохождения преддипломной практики в качестве стажера-переводчика.
После окончания института в 1970-1972 году Владимир Жириновский проходил службу в Закавказском военном округе в Тбилиси, затем работал в советском Комитете защиты мира, в Высшей школе профсоюзного движения, Минюсте и издательстве «Мир».
Политическая карьера Владимира Жириновского началась в 1988 году, когда он стал активно участвовать в собраниях различных общественных организаций. Весной 1989 года вместе с Владимиром Богачевым Жириновский создал инициативную группу Либерально-демократической партии (ЛДП), а в 1991 году зарегистрировал в Минюсте Либерально-демократическую партию России (ЛДПР). В том же году Жириновский поддержал ГКЧП, выступил против Беловежских соглашений Бориса Ельцина, Леонида Кравчука и Станислава Шушкевича и, совершив рекордный для начинающего политика взлет, занял третье место на выборах президента России.
В декабре 1993 года на парламентских выборах ЛДПР по количеству набранных голосов опередила все остальные партии. С тех пор Владимир Жириновский переизбирался в каждый последующий созыв Госдумы. С октября 2005 года — член Совета при Президенте РФ по реализации приоритетных национальных проектов. Доктор философских наук, академик Российской академии общественных наук. С января 2003 года — профессор Академии проблем безопасности, обороны и правопорядка (общественной организации.