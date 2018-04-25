Министерство труда предлагает упростить правила ведения и хранения трудовых книжек 

Проект ведомственного приказа представлен на общественное обсуждение.
Министерство труда и соцзащиты РФ разработало проект ведомственного приказа «О Порядке ведения и хранения трудовых книжек», призванный заменить ныне действующие правила.
Согласно нововведениям, работодателя избавят от обязанности знакомить работника с каждой вносимой в трудовую книжку записью под роспись в личной карточке. При увольнении сотрудника работодатель сможет заверять записи в трудовой книжке не только печатью организации, но и печатью кадровой службы (при ее наличии).
— Также в новых правилах предусматривается отмена обязанности скреплять сургучной печатью или опломбировывать приходно-расходную книгу по учету бланков трудовой книжки и вкладыша в нее и книгу учета движения трудовых книжек и вкладышей в них, — уточнили в ведомстве.
Ознакомиться с документом и внести предложения можно на портале проектов нормативных правовых актов.
Документ стал одним из мероприятий по актуализации, оптимизации и отмене обязательных требований в сфере охраны труда.
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