Министерство труда предлагает упростить правила ведения и хранения трудовых книжек

Проект ведомственного приказа представлен на общественное обсуждение.

Министерство труда и соцзащиты РФ разработало проект ведомственного приказа «О Порядке ведения и хранения трудовых книжек», призванный заменить ныне действующие правила.

Согласно нововведениям, работодателя избавят от обязанности знакомить работника с каждой вносимой в трудовую книжку записью под роспись в личной карточке. При увольнении сотрудника работодатель сможет заверять записи в трудовой книжке не только печатью организации, но и печатью кадровой службы (при ее наличии).

— Также в новых правилах предусматривается отмена обязанности скреплять сургучной печатью или опломбировывать приходно-расходную книгу по учету бланков трудовой книжки и вкладыша в нее и книгу учета движения трудовых книжек и вкладышей в них, — уточнили в ведомстве.

Ознакомиться с документом и внести предложения можно на портале проектов нормативных правовых актов.

Документ стал одним из мероприятий по актуализации, оптимизации и отмене обязательных требований в сфере охраны труда.

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