Россия опаснее, чем Ирак и Афганистан

Афганистане. Министр обороны заявил, что Россия представляет «гораздо более серьезную» угрозу для Великобритании , чем повстанцы в Ираке

В новом наступлении на российский режим Гэвин Уильямсон (Gavin Williamson) заявил, что стоящая перед Великобританией угроза значительно «возросла» за последние три года, и признал, что хотел бы вернуться к показателям оборонного бюджета времен холодной войны.

Выступая в Палате общин в понедельник, он заявил: «Нужно реалистично оценивать стоящий перед нами вызов. Этот вызов бросает нам Россия, и он намного больше, чем те проблемы, с которыми мы столкнулись при восстаниях в Ираке и Афганистане, мы должны понять, как определить верное соотношение военной техники и возможности отразить эту возросшую угрозу».

Источник, близкий к министру обороны, заявил, что он ссылался на мятежи, последовавшие за военным вмешательством в Ирак и Афганистан после теракта 11 сентября в Нью-Йорке в 2001 году.

Правительство обвинило Россию в применении нервно-паралитического вещества, разработанного еще в Советском Союзе, против бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери, а также выступило с критикой России за ее поддержку сирийского режима после предполагаемого применения им химического оружия. В понедельник, 23 апреля, председатель комитета по обороне от партии консерваторов Джулиан Льюис (Julian Lewis) заявил: «Когда угроза со стороны России отступила в конце холодной войны, мы по вполне понятным причинам сократили наш оборонный бюджет до 3% от ВВП.

Учитывая события от Солсбери до Сирии , демонстрирующие, что угроза вновь появилась, неужели мы не должны вернуться к прежнему уровню расходов на оборону, представите ли Вы этот важный факт канцлеру казначейства?»

На этот вопрос господин Уильямсон ответил: «Достопочтенный джентльмен пытается ввести меня в искушение».

До этого он вступил в дискуссию с канцлером на предмет опасений, связанных с резким сокращением бюджета.

Отвечая господину Льюису в Палате общин, господин Уильямсон заявил: «Мы должны реалистично рассматривать перемены в области возникающих перед нами угроз. Мы наблюдаем довольно значительную эскалацию с 2010 года, и даже по сравнению с 2015 годом.

»Поэтому мы проводим программу модернизации обороны, чтобы обеспечить наши вооруженные силы правильными возможностями для реагирования на стоящую перед нами растущую угрозу».

На прошлой неделе Национальное ревизионное управление обнародовало, что за последние десять лет вооруженные силы столкнулись с самым большим сокращением, в их распоряжении не хватает 8200 человек. Управление предупредило, что эта нехватка может отразиться на способности правительства участвовать в будущих операциях.