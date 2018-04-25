Вишня и ее проблемы

Вишня — моя самая любимая косточковая плодовая культура. И не только моя — пожалуй, весь народ российский ее любит. Про неё слагают стихи, ей посвящают песни, есть даже фильм «Зимняя вишня». Да и Антон Павлович Чехов не зря назвал одну из лучших своих пьес «Вишнёвый сад». Ведь в средней полосе России вишня обыкновенная на протяжении столетий была ведущей косточковой культурой.

Вишня — моя самая любимая косточковая плодовая культура

Связано это, прежде всего, с её высокой зимостойкостью по сравнению со сливой и черешней. И деревья, и цветковые почки вишни без повреждения переносят обычные зимы даже в Костромской области . Только когда температура понижается ниже -40°C, вишня страдает от мороза. Кроме того, она легко размножается. Выкопал поросль — и все. Крестьянину не нужно было платить деньги за дорогой привозной саженец. К тому же корнесобственные деревья в условиях средней полосы имели преимущества перед привитыми: даже после самых суровых зим, когда вишни вымерзали до корневой шейки, растения быстро восстанавливались. За более чем 500-летний период народной селекции были созданы сорта, из которых наибольшее распространение и известность получили 'Владимирская' и 'Любская'.

Проблемы и решения

Наряду с главным достоинством — зимостойкостью, вишне обыкновенной присущи и недостатки. Первый из них известен давно — невысокая и нерегулярная урожайность. А вот второй проявился только в последние 50 лет — слабая устойчивость к новым болезням (коккомикозу и монилиозу). Как раз последний оказался настолько существенным, что поставил под вопрос саму культуру вишни в средней полосе России.

Нерегулярная урожайность

Нерегулярная урожайность характерна для большинства сортов вишни, особенно безымянных, размножаемых в деревнях. Весной вишневые деревья обильно цвели, но образовавшаяся завязь останавливалась в росте, желтела и осыпалась. На деревьях оставались единичные плоды. Некоторые сорта (например 'Владимирская') в одном саду могли давать хороший урожай, а перенесенные в другую местность становились почти бесплодными.

Нерегулярная урожайность характерна для большинства сортов вишни

Садоводы девятнадцатого столетия долго пытались понять причину такого явления. Одни искали её в качестве почвы, другие — в необходимости каких-то особых удобрений или приёмов ухода. В молодости Мичурин, чтобы преодолеть бесплодие сорта 'Владимирская' на Тамбовщине , специально выписал из-под Владимира несколько пудов земли, чтобы заполнять посадочные ямы. И только очень немногие сорта, самый известный из которых 'Любская', везде ежегодно давали высокие урожаи. Причины слабой или нерегулярной урожайности обыкновенной стали понятны позднее, уже в первой половине XX века, когда это явление принялись изучать генетики и цитологи. Вишня обыкновенная, как дикорастущий вид, отсутствует в природе. Она возникла в культуре в античные времена, как спонтанный гибрид вишни степной и черешни. Как и у большинства отдаленных гибридов, многие её сорта отличаются низкой урожайностью из-за нарушения оплодотворения завязи (а неоплодотворенная завязь опадает). Такие деревья не дают хорошего урожая. Ряд сортов вишни (например, уже упомянутая 'Владимирская') способны давать высокие урожаи только при наличии в саду другого сорта-опылителя. Такие сорта называются самобесплодными. Они не способны завязывать плоды при опылении собственной пыльцой или пыльцой с другого дерева такого же сорта.

Ряд сортов вишни способны давать высокие урожаи только при наличии в саду другого сорта-опылител

Когда причины низкой урожайности самобесплодных сортов были установлены, стало понятно, почему под Суздалем сорт 'Владимирская' плодоносит, а на Тамбовщине — нет. На родине сорта 'Владимирская', под Суздалем, в садах выращивали несколько других сортов: 'Васильевская' и 'Сайка', которые были для него хорошими опылителями. Но по качеству ягод эти сорта хуже, вот их и не брали на Тамбовщину. Бывает еще одна проблема: холодная весна. Есть и сорт-опылитель, но погода холодная — пчелы и другие насекомые опылители не летают. И снова нет урожая, так как цветки не опылены.

Как решить проблему

Проблему можно решить, если остановить выбор на самоплодных сортах, способных завязывать плоды при опылении собственной пыльцой. Их число невелико: среди старинных сортов по этому признаку особенно выделяется 'Любская'. Ее можно сажать целыми садами, высокие урожаи она приносит ежегодно. У этого сорта невысокое деревце, которое рано (уже на второй год) начинает плодоносить. Зимостойкость даже для средней полосы хорошая. Плоды крупные, красивые, темно-красные, с сочной мякотью. Но вкус кислый, с терпкостью и небольшой горечью, поэтому их чаще используют на варенье и компоты. Созревают плоды поздно, в августе.

Проблему можно решить, если остановить выбор на самоплодных сортах

Известны несколько очень близких к 'Любской' клонов. Это 'Апухтинская' и 'Кузнецовка'. Сама 'Любская' очень похожа на старинный европейский сорт, который в Германии , например, называют 'Шаттенморель'. Благодаря самоплодности и высокой регулярной урожайности, отечественные селекционеры широко использовали сорт 'Любская' как исходный. Путем скрещивания с высококачественными культиварами вишни была получена группа новых самоплодных сортов, из которых наиболее известны 'Молодежная', 'Булатниковская', 'Загорьевская-2', 'Брюнетка'. Их плоды отличаются более высокими вкусовыми качествами и созревают несколько раньше 'Любской', но все равно поздно. Деревья слабо— или среднерослые. Лучшим среди перечисленных сортов считается 'Молодежная'. Но большинство сортов вишни раннего и среднего срока созревания, к сожалению, самобесплодные. И вопрос подбора сорта-опылителя для каждого дерева далеко не прост. Универсальных вариантов немного. Хорошие опылители — большинство сортов черешни и самоплодные сорта вишни: у них несовместимость с самобесплодными сортами вишни практически не встречается. Кроме того, пыльца черешни и самоплодных сортов вишни отличается долговечностью. Черешня зацветает раньше вишни. Её пыльца хорошо сохраняется на брюшке пчел, не теряя своей жизнеспособности более 10 дней.

Пыльца черешни и самоплодных сортов вишни отличается долговечностью

Отечественными селекционерами в последние годы создано немало сортов черешни для средней полосы. Но в Костромской области, к примеру, чувствуют они себя плохо. И отличного, не подмерзающего дерева лично я еще не встречал. Самоплодные сорта вишни тоже хорошие опылители. Но, к сожалению, они поздно цветут и не могут опылять ранние и средние самобесплодные сорта. Особенно это проявляется в затяжные вёсны, когда период между цветением ранних и поздних сортов может составлять 10 и более дней. В такие годы часть цветков остается не опыленной. Отсюда вывод: чтобы получать высокий урожай вишни, подбирайте сорт-опылитель.

Новые болезни вишневого сада

Много веков вишня в средней полосе не повреждалась ни болезнями, ни вредителями. Только птицы докучали садоводу. Но не так давно ситуация коренным образом изменилась: 50 лет назад появились две новые грибные болезни — коккомикоз и монилиоз. Первым появился коккомикоз. Он поражает листья вишни. Теплое и влажное лето особенно благоприятно для его развития. При сильном поражении уже в августе дерево стоит без листьев. При этом оно уходит в зиму ослабленным. И если зима суровая, то дерево погибает.

Коккомикоз. Фото с сайта agro-mir.com.ua Еще одна напасть пришла недавно, в девяностые. Появилась новая агрессивная раса монилиоза или монилиального ожога.

Монилиоз. Фото с сайта glav-dacha.ru В результате поражения этой болезнью в июне наблюдается массовое усыхание ветвей на дереве. Внешне эти ветви выглядят как обожженные, откуда и название болезни. Многие садоводы считают, что это от химических дождей или подмерзания. Но это болезнь.

Как бороться?

Прежде всего — обрезать пораженные монилиозом ветки, захватывая на 7-10 сантиметров здоровую древесину. Эти ветви сжигают. И производить профилактические обработки медьсодержащими фунгицидами. Первую — в теплую погоду, но до распускания листьев. Вторую — во время цветения, а третью — после цветения. Хорошие результаты приносит выращивание устойчивых сортов вишни. Например: 'Тургеневка', 'Шоколадница', 'Норт Стар', 'Булатниковская'. А у вас в саду растут вишни? С какими проблемами при их выращивании вам довелось столкнуться? Как сумели их решить?