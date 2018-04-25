Форум‑выставка «ГОСЗАКАЗ‑ЗА честные закупки» откроется на ВДНХ в Москве в среду

Площадь выставочной экспозиции на форуме «ГОСЗАКАЗ-ЗА честные закупки», который пройдет на ВДНХ в Москве со среды по 27 апреля, составит около 10 тысяч квадратных метров, говорится в сообщении пресс-службы организаторов.

«Подготовка к самому крупному мероприятию федерального уровня в сфере государственных, муниципальных и корпоративных закупок в самом разгаре: в настоящее время идет активная работа по всем направлениям. XIV Всероссийский Форум-выставка «ГОСЗАКАЗ-ЗА честные закупки» состоится с 25 по 27 апреля на ВДНХ при поддержке Общероссийского народного фронта», — говорится в сообщении.

На первом заседании члены организационного комитета, куда вошли депутаты Государственной думы , представители ОНФ, регуляторов и контролеров, независимых экспертов и заказчиков, поставщиков и общественных организаций, обсудили общую концепцию будущего форума, а также структуру деловой программы.

Минздрава РФ, ФАС, Минобрнауки России. В этом году в основу концепции заложен процесс перевода закупочных процедур в электронное пространство, или другими словами — «цифровизация закупок». В дирекцию форума-выставки уже начали поступать предложения по наполнению деловой программы. Так, уже пришли предложения от Минфина РФ

«Идет активное формирование выставочной экспозиции, площадь которой составит около 10 тысяч квадратных метров. Традиционно на ней будут представлены стенды федеральных органов исполнительной власти, регионов, общественных организаций, госкорпораций, электронных площадок, банков», — добавляется в сообщении.

Ежегодно выставка становится главным смотром современных технологий, инновационной продукции, оборудования, товаров от лучших компаний-поставщиков, в том числе субъектов малого и среднего бизнеса. Особое внимание будет привлечено к компаниям, которые успешно работают и выпускают конкурентоспособную продукцию в соответствии с политикой импортозамещения.

В преддверии форума-выставки стартовали два конкурса — «Лучший поставщик 2017 года» и конкурс среди журналистов на лучшую публикацию по теме «Государственные и корпоративные закупки в Российской Федерации ». Награждение победителей пройдет в дни работы форума, им вручат дипломы и памятные призы.

«Обсуждение на дискуссионных площадках самого крупного отраслевого мероприятия актуальных вопросов, связанных с цифровизацией закупок, поможет решению задач повышения эффективности расходования бюджетных средств и будет способствовать налаживанию контроля за деятельностью всех участников процесса», — заключается в материале.