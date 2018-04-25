Трамвай планируют снова пустить по пр. Дзержинского

Одиннадцать миллиардов рублей — и в Новосибирске проложат новые рельсы. Они не только вернутся на проспект Дзержинского, улицу Кошурникова, но и на Писарева и Танковую, соединятся с путями на Богдана Хмельницкого у Калининского универмага. И это не все.

«Пути пойдут от существующей сети у парка Сосновый бор в сторону Пашино, чтобы захватить новые микрорайоны», — говорит управляющий директор ООО «Автодор-Инвест» Юрий Волков

По новым путям побегут трамваи тверского завода. Под них, как и под троллейбусы, построят новые депо. Танспортная сеть даст городу еще и 350 новых рабочих мест. Эту идею реализуют как концессионное соглашение между московской государственной компанией и мэрией Новосибирска, где областные власти выступают гарантом. Правда, есть вопросы. Например, предложенный тариф с перспективой на 2022 год обозначили в районе 25 рублей.

Виталий Голубенко. «Нужно тариф подтягивать выше, потому что в данном случае как минимум два варианта реализации создают конкуренцию метрополитену», — говорит врио министра финансов и налоговой политики Новосибирской области

Авторам и заказчикам концессии трамвайно-троллейбусной сети правобережья Новосибирска сегодня дали время на доработку своих идей. Но в целом приняли за основу. И саму концессию включают в государственный реестр инвестиционных проектов Новосибирской области. Туда же войдет и другой бизнес-план. Компания «Экран — Оптические системы» намерена начать производство полупроводниковых гетероструктур. Проще говоря, это сырье и основа для производства деталей электронных устройств. В лидерах тут США , Тайвань и Китай . Но если сибирякам удастся соединить талант ученых СО РАН и способности бизнеса, то перспективы подвинуть иностранцев весьма реальные.

«Мы предлагаем новую экономическую модель, которая, надеемся, может сработать. Она состоит в том, что завод, частное предприятие, приобретает промышленное оборудование и размещает его на площадях института. Потому что купить оборудование с технологией им не удастся — это двойное назначение, и никто его не продаст», — рассказал академик РАН, директор Института физики полупроводников СО РАН Александр Латышев

Авторы проекта просят помощи от областных властей. Она, по сути, символическая в таких делах — менее 100 миллионов рублей, зато ежегодно будет возвращаться в бюджет в виде налогов около 70 миллионов рублей.