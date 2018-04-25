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В Ульяновске посадят горные сосны, шаровидные ивы, можжевельник и чубушник
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В Ульяновске посадят горные сосны, шаровидные ивы, можжевельник и чубушник 

АиФ — Ульяновск 1 час назад
Фото: АиФ – Ульяновск
Акция «Посади и вырасти своё дерево» стартует в эти дни в Ульяновске. Первые высадки намечены на 28 апреля — день очередного субботника.
Весной в городе намечено посадить 3026 деревьев и кустарников: в Ленинском районе — 799, в Железнодорожном — 636, в Засвияжском — 690, в Заволжском — 901.
Сажать будут берёзу, липу, рябину, ясень, клён и осину. Из кустарников: барбарис, кизильник, сирень, можжевельник и чубушник («ложным жасмином»).
На бульваре Новый Венец посадят 12 горных сосен. На площади 30-летия Победы высадили клён Гиннала и шаровидную иву. Голубые ели посадят на бульваре Новый Венец, улице Врача Михайлова, в скверах Яковлева и Карамзина.
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