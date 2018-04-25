УК Советского района заплатит 144 тысячи за фекалии в подвале

Причиной контрольных мероприятий стали обращения собственников дома № 7а на бульваре Победы. Сотрудники жилинспекции проверили содержание в соответствующем техническом состоянии общего имущества собственников помещений.

В ходе проверки были выявлены нарушения лицензионных требований. Как выяснилось, управляющая компания содержит в ненадлежащем техническом состоянии мусоросные баки. Подвал захламлен пищевыми отходами и подтоплен фекальными стоками из трубопроводов канализации. Данные факты угрожают санитарно-эпидемиологическому благополучию жителей дома.

В целях устранения нарушений жилинспекция выдала предписание управляющей организации и составила протокол об административном правонарушении.

Постановлением мирового судьи ООО «УК Советского района» назначен штраф в размере 144 тысячи рублей.