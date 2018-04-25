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УК Советского района заплатит 144 тысячи за фекалии в подвале
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УК Советского района заплатит 144 тысячи за фекалии в подвале 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
Жилищная инспекция Орловской области провела проверку в отношении ООО «УК Советского района» города Орла.
Причиной контрольных мероприятий стали обращения собственников дома № 7а на бульваре Победы. Сотрудники жилинспекции проверили содержание в соответствующем техническом состоянии общего имущества собственников помещений.
В ходе проверки были выявлены нарушения лицензионных требований. Как выяснилось, управляющая компания содержит в ненадлежащем техническом состоянии мусоросные баки. Подвал захламлен пищевыми отходами и подтоплен фекальными стоками из трубопроводов канализации. Данные факты угрожают санитарно-эпидемиологическому благополучию жителей дома.
В целях устранения нарушений жилинспекция выдала предписание управляющей организации и составила протокол об административном правонарушении.
Постановлением мирового судьи ООО «УК Советского района» назначен штраф в размере 144 тысячи рублей.
Сообщение УК Советского района заплатит 144 тысячи за фекалии в подвале появились сначала на РИА 57.
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