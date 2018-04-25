Глава МИД Австралии сообщила, что адмирал Харрис не будет послом США 

СИДНЕЙ, 25 апреля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Австралии Джули Бишоп подтвердила появившиеся сообщения об отказе Белого дома от своего прежнего решения назначить главу Тихоокеанского командования американских вооруженных сил (ПАКОМ) адмирала Гарри Харриса новым послом в ее стране.
"Мне вчера позвонил и. о. госсекретаря США Джон Салливан, который проинформировал о решении назначить посла Харриса на другой дипломатический пост", — сообщила Бишоп, беседуя в среду с журналистами в Сиднее.
Ранее южнокорейское агентство Yonhap сообщило, что Белый дом теперь рассматривает Харриса в качестве кандидата на пост посла США в Республике Корея. Отвечая на просьбу подтвердить эту информацию, Бишоп подчеркнула, что «данный вопрос относится к компетенции администрации США». «Мы, конечно, приветствовали бы назначение Харриса послом у нас, но понимаем те вызовы, с которыми Соединенные Штаты сейчас сталкиваются на Корейском полуострове», — добавила глава австралийского МИД.
Должность посла США в Австралии стала вакантной в 2016 году — после того, как Канберру покинул Джон Берри, обязанности главы американской дипмиссии временно исполняет Джон Карузо. Должность американского посла в Южной Корее вакантна больше года — с момента, когда Дональд Трамп стал президентом США. По данным агентства Рёнхап, этот факт вызывает обеспокоенность в Белом доме, поскольку длительное отсутствие главы дипмиссии в Сеуле может негативно повлиять на взаимоотношения двух стран и координацию действий в отношении КНДР и ее ядерной программы.