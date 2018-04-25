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Депутата‐прогульщика могут лишить полномочий в Приморье
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Депутата‐прогульщика могут лишить полномочий в Приморье 

360tv.ru 31 минуту назад
Валерий Кан, который является депутатом Заксобрания Приморского края с 2008 года, может лишиться мандата в случае продолжения уклонения от исполнения обязанностей. Об этом сообщил сайт DEITA.RU.
Целый год наш коллега не работал. И причин, которые он называет, — три: болезни, отпуск, командировки. Коль он принадлежит к  какой-то  фракции, пусть фракция и разбирается, что с ним делать дальше
Владимир Беспалов.
Глава комитета по регламенту, депутатской этике и организации работы Заксобрания Дмитрий Новиков предложил снять с Кана полномочия депутата.
В Севастополе правительство подало административный иск в суд на главу городского Заксобрания Екатерину Алтабаеву. Предполагается, что правительственные проекты отклоняются Заксобранием, не проходя рассмотрения.
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