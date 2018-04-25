Депутата‐прогульщика могут лишить полномочий в Приморье

Валерий Кан, который является депутатом Заксобрания Приморского края с 2008 года, может лишиться мандата в случае продолжения уклонения от исполнения обязанностей. Об этом сообщил сайт DEITA.RU.

Целый год наш коллега не работал. И причин, которые он называет, — три: болезни, отпуск, командировки. Коль он принадлежит к какой-то фракции, пусть фракция и разбирается, что с ним делать дальше

Глава комитета по регламенту, депутатской этике и организации работы Заксобрания Дмитрий Новиков предложил снять с Кана полномочия депутата.