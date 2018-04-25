9 Мая 2018: где во Владивостоке бесплатно раздадут георгиевские ленточки

Волонтеры Владивостока подарят всем желающим свыше 35 тысяч символов памяти. Всероссийская акция «Георгиевская ленточка» стартует в приморской столице в следующую пятницу, 4 мая.

«Акция во Владивостоке пройдет с 4 по 8 мая, — рассказал начальник отдела по реализации проектов и программ управления по делам молодежи администрации Владивостока Сергей Язев . — Волонтеры нашего подведомственного учреждения «Молодежный ресурсный центр» будут раздавать георгиевские ленточки прохожим и рассказывать, как их правильно использовать. Волонтёрские точки выдачи будут работать в торговых центрах «Клевер хаус», «Черемушки», «Россиянка» и «Максим». Акция призвана подчеркнуть верность россиян памяти о Великой Отечественной войне и гордость за Победу».

Получить ленточку можно будет в этих торговых центрах с 12 до 19 часов.

Отметим, что в России существуют негласные правила ношения георгиевской ленты. Принято прикреплять важный символ к одежде (запрещено использовать поврежденные ленточки либо носить их ниже пояса). Правильнее всего размещать важный символ на лацкане пиджака.

Георгиевскую ленточку носят в знак уважения к воинам, сражавшимся за победу в Великой Отечественной войне. С конца XVII века она была частью высшей армейской награды — ордена Святого Георгия, а в годы Великой Отечественной — ордена Славы.