Зачем рубить мёд? В Приморье истребляют ценный дальневосточный медонос

Введения немедленного моратория на заготовку дальневосточной липы требуют Всемирный фонд дикой природы, краевой союз пчеловодов и учёные. Эксперты констатируют — всего за несколько лет активная вырубка медоноса принесла огромную прибыль бизнесменам и несоизмеримые потери для уссурийской тайги и таёжников-пчеловодов.

Липу в стране не рубили ни при царе, ни при советской власти. Она издавна считалась невестой кедра, её всегда берегли. Всё изменилось с введением Лесного кодекса в 2007 г. По данным WWF, реальный объём древесины липы, вырубленной на Дальнем Востоке для экспорта, превысил нормативы более чем в четыре раза. Это только за 2016 г. Тогда же губернаторы четырёх регионов Дальнего Востока обратились в Минприроды РФ с предложением внести липу в перечень пород, заготовка древесины которых не допускается. Казалось, до разумных мер рукой подать. Лесопромышленники встали на пути стеной, обосновывая собственную экономическую выгоду. Пока чиновники больше прислушиваются к доводам бизнеса.

Где искать медонос?

Житель села Самарка Чугуевского района, пчеловод с 30-летним стажем Станислав Игнатенко кормит мёдом семью, родственников, односельчан и приезжих китайцев. Пожилой человек, несмотря на ослабшее здоровье, сам приезжал в редакцию «АиФ-Приморья» в 2016 г.

— Пчеловодство — единственный источник дохода и отдушина, — признался Станислав Фёдорович. — В нашем вымирающем селе работы больше не найти. Не дают постоять с пчёлами у липы, деревья рубят без разбору!

Собеседник пояснил: эффективность липового нектара зависит от месторасположения дерева. Самый душистый, ароматный и качественный продукт производится в центральных районах Приморья — дальше от моря, ветров, муссонного климата.

— Как взбесились: дерево рубят и отправляют в Китай , — продолжил Станислав Игнатенко. — Большинство срубленных деревьев — дуплистые, к лесозаготовке непригодные, остаются догнивать с лесу. Примерно из пяти лип за границу уходит одна. Лесному хозяйству при этом больше урона, чем прибыли. А наш мёд ценится во всём мире. Закупщики мёда из Китая нам так и прямо говорят: «Скоро ничего у вас не будет, мы всю липу у вас вырубим».

Минуло два года. Конфликты между таёжниками и лесопромышленниками обострились. Дело о липе получило широкий общественный резонанс. Инициативу губернаторы Приморского, Хабаровского краёв, Амурской и Еврейской автономных областей о запрете заготовку трёх видов дальневосточной липы — амурской, маньчжурской и Таке, тормозят. И учёные не исключают, что один вид мы уже практически потеряли.

— 33 года вся наша семья занималась пчеловодством в селе Новокрещенка Красноармейского района, — рассказал пчеловод Андрей Сколов. — За несколько лет всю липу, которая находилась у пасеки, вырубили. Нашёл новое место в Анучинском районе, купил дом. Три года были замечательные медосборы, но и туда добрались лесорубы. Когда всю липу уничтожат, куда ехать? В заповедник? Руки опускаются, глядя на это. Не только пчёлам липа нужна. Животные питаются плодами дерева, богатыми эфирными маслами.

В чём суть конфликта с лесопромышленниками? Те считают, что столетнее дерево уже бесполезно для пчеловодства. Учёные доказывают: период медоноса липы — от 100 до 115 лет. И если сегодня вырубят все взрослые деревья, придётся ещё век с лишним подождать. Многие бросают дело жизни и начинают пить водку.

Кому выгодна сделка?

Внесение липы в Красную книгу, по мнению учёных, сегодня необоснованно. Ведь эта порода преобладает во всём Приморье. Запрет, по их мнению, вынужденный шаг. Необходимо реально и глубоко проанализировать масштабы вырубок.

— Поскольку в таможенных документах по лесозаготовке все три вида липы идут под одним названием «древесина», мы не знаем, в каком состоянии тот или иной вид, — говорит директор Амурского филиала WWF России Пётр Осипов . — Можем утратить один из видов и даже не знать об этом. Установленный переруб по липе в 4,35 раза свидетельствует об отсутствии контроля лесопользования и оборота древесины в регионе. Фактически идёт истребление ценного медоноса, государственного ресурса. Несомненно, это негативно повлияет и на лесную среду в ареале тигра.

Чиновники, поддерживающие доводы бизнесменов, ратуют за пополнение бюджета. По подсчётам экспертов, экспортируя липу, предприимчивые дельцы оставляют государству «крохи» по сравнению с его реальной рыночной стоимостью.

Лучегорске. — Лесопромышленники делают упор на экономическую составляющую, — высказывается председатель Союза пчеловодов Приморского края Рамиль Еникеев. — Средняя цена экспорта пиломатериала — 8 тысяч за кубометр, с этого в бюджет уходит 144 рубля. Становится ясно, кому выгодна сделка с природой. Количество работников в заготовке липы — около 550 человек, а пчеловодством в крае занимается 6500 человек, плюс 500 заняты в переработке и фасовке. Они платят налоги, создают рабочие места себе и односельчанам, активно продвигают приморский мёд на внутреннем рынке и за рубежом. Открыты дополнительные производства в Уссурийском, Анучино, Владивостоке

Весь доход от пчеловодства распределяется равномерно среди участников этого процесса. Экспорт древесины выгоден весьма ограниченному кругу людей, немалая часть которых находится за границей.

Для чего разрушать?

Если вырубку липы не остановить, развалится не только пчеловодство, но и сектор, занимающийся заготовкой и переработкой липы. Учёные полагают, что лесопромышленная сфера исчерпается достаточно быстро. Последствия невыгодны никому. Как результат — новый отток населения из приморских деревень.

— Если же сейчас ограничить вырубку липы, мы сможем обеспечить закрепление населения на местах за счёт пчеловодства, стабильное развитие региона и, что очень важно, восстановление сильно нарушенных кедрово-широколиственных лесов, — считает к. б. н., старший научный сотрудник сектора лесных экосистем ФНЦ Биоразнообразия ДВО РАН Ольга Ухваткина. — Это, в свою очередь, приведёт к минимизации экологических и связанных с ними экономических рисков. В результате опустошения тайги могут участиться наводнения или напротив, засухи.

Как известно, липа применяется в строительстве весьма ограниченно, используется при отделке бань, на различные мелкие поделки и т. д. Из липы получаются отменные дирижёрские палочки или китайские палочки для еды. Учёные говорят, что в начале освоения Приморья липа для лесозаготовителей была деревом третьего сорта. Но когда почти уничтожили кедр, обратили взор и на липу. Следующие на истребление — осины и тополя?

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

— Приморский мёд соответствует мировым стандартам по такому показателю, как монофлерность — сбор с одной дикорастущей культуры. У нас этой культурой является липа, и мы можем получать до 100% содержания одной липы в продукте, что ценится покупателями. Наш мёд имеет преимущества по своему составу, экологической чистоте, у нас нет промышленных предприятий в местах произрастания липы. Единственный ущерб, который наносится пчеловодству, — это уничтожение липы. Мы мечтаем о крупных инвестиционных проектах, а скоро мёд не с чего будет собирать.

МНЕНИЕ ВЛАСТИ

Врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко:

— Кругляк активно вывозится, его сами у себя покупают компании, которые создали, например, предприятия в Гонконге . Покупают и вывозят в Китай уже совершенно по другой цене. Все заинтересованы в вывозе кругляка, потому что это выгоднее для предприятий: затраты мизерные, рентабельность сразу же 16-20%. Надо продумать комплекс мер, чтобы кругляк у нас перерабатывался. Предприятиям Приморья ещё предстоит научиться экспортировать именно продукты лесопереработки.

КСТАТИ

По данным WWF, в 2018 г. впервые экспорт липы, переработанной в доски, шпон и другие пиломатериалы, превысил официально регистрируемый объём заготовки ликвидной древесины. После введения моратория на рубку лип необходимо проведение всесторонней комплексной оценки характера эксплуатации лесов по данным породам, выработка взвешенных мер для прекращения уничтожения липы. Далее меры могут включать как полный запрет на заготовку древесины лип амурской, маньчжурской и Таке, так и, возможно, полный запрет её экспорта и другие меры.