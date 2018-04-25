В МИД Ирана обвиняют Трампа в ведении психологической войны

Советник главы иранского МИД предлагает подождать мая. «давайте доживем до мая. Тогда мы сможем сказать, чтоб будем делать. Пока что Трамп ведет психологическую войну против Ирана: он не выходит из Совместного всеобъемлющего плана действий, не позволяет другим странам сотрудничать с Ираном, а Тегерану — воспользоваться преимуществами этого соглашения», — сообщил Мусави. Он также заявил о том, что такие действия со стороны президента США даже хуже, чем если бы тот принял решение о выходе из СВПД.

Франции, Германии, России, Расул Сейед Мусави замечает при этом, что «у Ирана не связаны руки». Он напоминает, что СВПД — это соглашение не только между американской и иранской сторонами. По мнению Мусави, остальным участникам ( Великобритании Китаю ) «необходимо побороться за ее сохранение».

Советник главы МИД Ирана отметил, что если одна из стран-участников выступает против резолюции 2231 — одобрения СВПД Совбезом ООН — то «реагировать на это не является исключительной обязанность. Моей страны». Мусави добавил, что именно Совбез «должен вмешиваться и обеспечить выполнение своей же резолюции».

Советник высказал мнение, что «природа давление на Иран отличается от западного давления на Россию».

«Но во всех случаях речь идет о том, что сейчас страны Запада — и в особенности США — не следуют международному праву в отношениях между государствами, а просто пытаются навязать то, что в их интересах. США и их западные союзники под разными вывесками вмешиваются в дела других стран. Смена режимов стала их официальной политикой, хотя они и именуют ее «продвижением демократии». Но Иран против давления — политического, экономического, и Россия против давления, и другие независимые государства против», — подчеркнул Расул Сейед Мусави.