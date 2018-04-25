В МИД Ирана обвиняют Трампа в ведении психологической войны 

Президент США Дональд Трамп не позволяет Тегерану воспользоваться преимуществами соглашения в вопросе пересмотра ядерной сделки. Такое мнение высказал советник министра иностранных дел Ирана Расул Сейед Мусави в интервью, опубликованном в газете «Известия». В своем заявлении Мусави называет такие действия американского президента психологической войной.
Советник главы иранского МИД предлагает подождать мая. «давайте доживем до мая. Тогда мы сможем сказать, чтоб будем делать. Пока что Трамп ведет психологическую войну против Ирана: он не выходит из Совместного всеобъемлющего плана действий, не позволяет другим странам сотрудничать с Ираном, а Тегерану — воспользоваться преимуществами этого соглашения», — сообщил Мусави. Он также заявил о том, что такие действия со стороны президента США даже хуже, чем если бы тот принял решение о выходе из СВПД.
Расул Сейед Мусави замечает при этом, что «у Ирана не связаны руки». Он напоминает, что СВПД — это соглашение не только между американской и иранской сторонами. По мнению Мусави, остальным участникам (Великобритании, Франции, Германии, России, Китаю) «необходимо побороться за ее сохранение».
Советник главы МИД Ирана отметил, что если одна из стран-участников выступает против резолюции 2231 — одобрения СВПД Совбезом ООН — то «реагировать на это не является исключительной обязанность. Моей страны». Мусави добавил, что именно Совбез «должен вмешиваться и обеспечить выполнение своей же резолюции».
Советник высказал мнение, что «природа давление на Иран отличается от западного давления на Россию».
«Но во всех случаях речь идет о том, что сейчас страны Запада — и в особенности США — не следуют международному праву в отношениях между государствами, а просто пытаются навязать то, что в их интересах. США и их западные союзники под разными вывесками вмешиваются в дела других стран. Смена режимов стала их официальной политикой, хотя они и именуют ее «продвижением демократии». Но Иран против давления — политического, экономического, и Россия против давления, и другие независимые государства против», — подчеркнул Расул Сейед Мусави.