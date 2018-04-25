Кто лечит диких зверей? Таёжный ветеринар рассказал о зубастых подопечных

Каждый из нас хоть раз в жизни читал про необычного доктора, который под деревом сидит, и к нему приходят лечиться «и корова, и волчица, и жучок, и червячок, и медведица!» А в Приморье Айболит — не сказочный персонаж, а реальный человек — зоолог «Центра реабилитации и реинтродукции тигров и других редких животных» Екатерина Блидченко. Она с удовольствием рассказала «АиФ-Приморью» о буднях лучшего друга и лечащего врача обитателей уссурийской тайги.

Почему ёжик?

— Екатерина, расскажите, как вы пришли к такой экстремальной профессии?

— Это была моя детская мечта. Всегда хотела работать с братьями нашими меньшими и была на 100% уверена, что ими станут дикие животные. До переезда в Приморье я жила в Московской области , дом находился рядом с лесом, и любимым моим времяпрепровождением было гулять там с собаками, слушать лесные разговоры.

Первым диким пациентом стал ёж. Прогуливаясь по местному птичьему рынку, увидела нескольких очень несчастных ежей и поняла, что если я им сейчас не помогу, то им будет очень плохо. На полученные от родителей на обед деньги выкупала бедолаг у браконьеров, выкармливала и отпускала обратно в лес. Мама была не в восторге от моей задумки, но и папа и бабушка стояли на моей стороне.

— А кто стал вашим первым профессиональным подопечным?

— Волки. Работала на станции «Чистый лес» с группами волчат из Белгородского и Новгородского зоопарков, которых мы вернули в дикую природу. На малышах училась реабилитировать диких зверей. Поскольку волк — один из самых сложноорганизованных и интеллектуальных животных с семейной организацией, научившись подготавливать их к выпуску, я автоматически выработала для себя модель работы с любыми другими хищниками. Каждого своих волков я помню как личность.

— Наверное, страшно иметь дело с хищниками?

— Страшно, когда не понимаешь, а в моей профессии так нельзя. Хищник прекрасен тем, что он совершенное самодостаточное животное, которое может охотиться, рассчитывая только на свои силы. Это не копытное, которое щиплет травку, и не человек, который ходит с оружием. К хищнику нужно проявлять уважение и понимание, но при этом не заходить за границы дозволенного.

Куда идёт полосатый?

— Как в Приморье попали?

— Окончила московскую ветеринарную академию, написала диплом по реабилитации волков и поехала сюда по приглашению в проект по тиграм. Даже особенно не оценивала все за и против переезда — позвали, и тут же собрала чемоданы.

— Что за клиенты в центре «Тигр»?

— Амурские тигры, но и другие таёжные звери тоже бывают, например медведи. Сейчас мы потихоньку запускаем программу по выхаживанию совсем маленьких медвежат: десять малышей выпустили на волю, а трое ждут своей очереди. Помогаем птицам — работали с журавлями, канюками и даже такими крупными крылатыми, как гриф и орлан.

Что касается тигров, обычно они попадают к нам по трём причинам: в связи со снегопадами (это, кстати, самый сложный период жизни у всех диких зверей), из-за конфликтного поведения с человеком и, бывает, находим тигрят-сироток, которые по той или иной причине остались без мамы.

Самое интересное — малыши. Тигрята живут в карантинном блоке в специальном маленьком домике, внутри которого поддерживается положительная температура. Пока они приходят в себя, их кормят очень часто мелкими порциями в течение дня, а когда зверушки смогут самостоятельно вставать и ходить в туалет, их выпускаются в просторные вольеры, где уже контакт с человеком становится минимальным. Процесс кормления становится максимально приближенным к условиям в дикой природе. В определённом возрасте начинает формироваться охотничье поведение, и, чтобы не утратить этот важный инстинкт, мы даем им живой корм — от кроликов до косуль.

Взрослые особи живут в вольерах. Первые недели для них — жуткий стресс, тотальный дискомфорт, даже когда звери начинают есть, это совсем не значит, что они вдруг стали счастливы и чувствуют себя хорошо, нужно выждать. Зачастую хищники большую часть времени проходят адаптационный период, а лечебный — достаточно быстро. Хотя это всё очень индивидуально — иногда животному нужна скорая помощь, а иногда лечение занимает много месяцев.

— Вы заходите в вольеры, когда животные спят?

— Нет, конечно! Заходить в вольер к тигру — провокация, нарушение техники безопасности для человека и процесса реабилитации животного. Работаем с хищниками с помощью специальной системы «Вольер»: через видеонаблюдение следим за их передвижением, чтобы знать, куда можно зайти, чтобы, например, поменять воду или оставить еду.

Зачем енота берут домой?

— Можете вспомнить случаи трогательного выздоровления ваших подопечных?

— Самые сильные эмоции и переживания получила со своей первой реабилитированной тигрицей — Золушкой, которая попала в центр первой, её выпустили в 2013 г. в заповедник Бастак. Именно она доказала скептически настроенной общественности, что реабилитация амурских тигров возможна: на данный момент у нее уже второй выводок тигрят, и она продолжает жить в том же заповеднике. Мы не занимаемся сохранением популяции, но на фоне долгосрочности проекта по-другому не получается: в Еврейской области мы установили численность группировки и выяснили, что большая часть из 14 проживающих там особей — наши реабилитированные тигры с детенышами.

Другой интересный случай: в 2017 г. к нам попали два тигрёнка — юная самочка-сирота и страшно травмированный молодой самец с простреленной мордой. Его сложно было выхаживать, думали, что он останется без глаза, но мы победили, и сейчас он шикарный, огромный тигр. Наверно, самый большой из всех, что у нас были.

— Сколько сейчас у вас тигров?

— Шесть особей вместе с котятами. Сайхан, Лазовка, конфликтная тигрица, два её тигренка и ещё тигрица с огнестрельным ранением из Хабаровского края . В феврале-марте к нам без остановки поступали медведи и тигры.

— Как вы относитесь к ставшим нынче модными контактным зоопаркам?

— Если в контактном зоопарке живут действительно контактные домашние животные — козочки, кролики, морские свинки, хомячки, попугайчики, то почему бы и нет, когда для них созданы комфортные условия для жизни и продуман режим отдыха. А вот диких животных в таких заведениях быть не должно. Сам факт контакта с человеком для зверя — большой стресс, в них не заложено доброжелательного отношения к нам. У каждого дикого животного свой распорядок дня, температурный и световой режим, особенности питания и т. д., которые невозможно соблюдать, если каждую минуту в вольеры и клетки забегают люди. И ладно бы просто заходили, они их берут на руки, гладят, думая, что доставляют им удовольствие. Взять маленького толстого лори: посетители смотрят на его выпученные «мимимишные» глазки, умиляются, даже не подозревая, что таким образом у животного проявляется стресс, страх.

— Одомашнивание когда-то диких животных, например, хорьков — тоже плохо?

— Домашние хорьки, фретки, уже более 500 лет живут с человеком, и называть их дикими сложно… Я резко негативно отношусь к моде на экзотических животных в квартирах. Все эти ставшие доступными для покупки еноты, носухи, лисы совсем недавно начали внедряться в домашние условия, и нужно быть предельно грамотным, чтобы сделать жизнь необычных питомцев максимально комфортной. Увы, спрос рождает предложение, а если бы люди не покупали диких животных, то несчастных хвостиков было меньше.

— Можете составить свой личный рейтинг редких животных края?

— Все они взаимосвязаны, и неправильно говорить про кого-то одного. Крупным редким кошкам — тигру и леопарду — нужно уделять внимание, но нельзя забывать и про другие виды. Грифы и орланы, которые постоянно прилетают к нам зимой и встречаются с разными трудностями. Дальневосточный лесной кот, обитающий только у нас, про него мы вообще почти ничего не знаем. А белогрудые медведи? Это же такой интересный и флаговый вид для региона — основная их численность сосредоточена на земле. Харза требует полномасштабного изучения. Множество интересных пернатых каждый день пролетают над нашими головами, гнездятся только здесь и нигде больше не встречаются. Приморье — это очень интересное место с орнитологической точки зрения, здесь находится около 400 видов птиц из 600 зарегистрированных в России

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