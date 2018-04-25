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В аэропорту Рио-де-Жанейро нашли 100 килограмм героина
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В аэропорту Рио-де-Жанейро нашли 100 килограмм героина 

РИА Новости 18 минут назад
Фото: РИА Новости
МЕХИКО, 25 апр — РИА Новости. Таможенники аэропорта бразильского Рио-де-Жанейро обнаружили во вторник около 50 килограммов взрывчатки и порядка 100 килограммов героина в грузе из Китая.
Как передает канал Globovision, данный груз был задержан в аэропорту еще в сентябре прошлого года из-за проблем с документами, однако только теперь таможня решила проверить его содержимое.
В итоге проверки вместо заявленных химических веществ для производства медицинских капель в бочках были найдены наркотики и взрывчатка.
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