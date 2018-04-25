В аэропорту Рио-де-Жанейро нашли 100 килограмм героина

Как передает канал Globovision, данный груз был задержан в аэропорту еще в сентябре прошлого года из-за проблем с документами, однако только теперь таможня решила проверить его содержимое.

В итоге проверки вместо заявленных химических веществ для производства медицинских капель в бочках были найдены наркотики и взрывчатка.