Почему в сегодняшнем Ереване самая грустная железная дорога

Она одна из старейших в бывшем СССР, построена в 1937 году и лишь немного уступает тбилисской, действующей с 1935 года. Здесь есть даже вполне натуральный бутафорский тоннель, построенный на пустом месте специально, чтобы максимально воссоздать настоящую железную дорогу.

Железная дорога имеет протяженность около двух километров и петляет в ущелье речки Раздан в центре Еревана . Знаете, что грустно? Детская дорога пережила тяжелейшие для Армении конец восьмидесятых и начало девяностых: Карабахская война, землетрясение, развал Союза, разруха и отчаяние. И несмотря ни на что, детишки продолжали радоваться этому аттракциону.

Но в конце девяностых, когда ситуация в республике более или менее выправилась, ереванская детская железная дорога окончательно закрылась. И много лет стояла заброшенной, пока, наконец, в 2015 году ее не начали ремонтировать. Собственно, я шел сюда в хорошем настроении и в надежде увидеть веселые лица детей, сидящих в вагонах и ожидающих отправление.

Добраться до детской железной дороги вы сможете прямо из центра Еревана через эти кажущиеся на первый взгляд страшными тоннели. Местами горная порода осыпалась и теперь давит на металлические стенки, от чего они выгнулись кой-где колесом. Это придает некий экстрим прогулке и вы невольно надеятесь, что не станете героем голливудского боевика «Паника в Нью-Йорке ».

Сразу после тоннеля начинается живописный парк и ущелье речки Раздан со станцией Айреник (Родина) —

Ни одной живой души вокруг, от чего сразу закралось подозрение, что прокатиться на паровозе вряд ли получится —

Мои предположения оправдались, сегодня железная дорога не работает. Грустный дедушка, продававший на пустынной станции воду и сладости рассказал, что если повезет, то поезд будет функционировать в субботу, или воскресенье.

В рабочие дни все закрыто и остается разве что полазить по паровозам и вагонам. Пока я фотографировал вагоны, ко мне подошел случайный прохожий и рассказал, что хотя здесь и проводили капитальный ремонт, но толком ничего не сделали. Он кивнул на здание станции и сказал, что внутри все разбито и что поезд отправляется только если заранее договориться то ли с городской администрацией, то ли с Южно-Кавказской железной дорогой.

Еще сказал, что из двух километров путей, реально поезд может проехать менее километра, поскольку дальше рельсы расшатаны до опасного состояния. Он често признал, что толком не знает, кто отвечает за детскую дорогу. Напоследок добавил, что помнит, как в шестидесятых годах он и сам на ней катался с дедушкой и глядя на ее состояние сегодня, его сердце обливается кровью.

А между прочим, этот паровоз катал детишек со дня открытия, с 1937 года! Второй, более современный локомотив, работает здесь с 1957 года, тоже дедушка со стажем.

Три вагона явно достаточно новые и используются —

Паровоз просто замечательный! Я залез туда и перекрутил все ручки. Не пугайтесь, ничего не случится, он уже лет двадцать как не ездит, а стоит в качестве музейного экспоната.

Собственно, единственный работающий (непонятно когда) состав детской дороги —

Можно даже влезть внутрь через окно, поскольку двери наглухо заперты. Осторожно, там все разваливается —

А мы решили прогуляться по путям железной дороги до конечной станции, над которой, кстати, расположен интереснейший музей кинорежиссера Сергея Параджанова

За моей спиной тоннель —

На линии три станции и все три, увы, заброшены…

Место используется для обычных прогулок, в какой-то момент стали встречать много гуляющей молодежи, для которых интересна не столько железная дорога, сколько красивый и зеленый парк —

Конечная станция и тоже заброшенная —

Дальше поезд не идет, судя по густым зарослям прямо на рельсах —

Надеюсь, у вас нет проблем с коленями? Выбраться со станции железной дороги можно лишь по этой разрушенной лестнице —

Если же абстрагироваться от грустной железной дороги, то места очень живописные —

Каналы и водоотвод речки Раздан —

Коньячно-водочный комбинат «Ной-Арарат» с отличным видом на, как вы догадались, гору Арарат —