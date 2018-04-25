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Вашингтон прикрывается Россией ради наращивания «военных мускулов»
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Вашингтон прикрывается Россией ради наращивания «военных мускулов» 

Вести.Ru 39 минут назад
США не выполняют договор, а Россией прикрываются для оправдания наращивания военной мощи. В российском МИДе оценили доклад американского госдепа о соблюдении соглашений по разоружению и контролю над вооружением. В том числе разобрали и ситуацию вокруг Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, передает телеканал «Россия 24».
В нашем ведомстве считают, что США уже в качестве шаблона использует антироссийские кампании по договорам, чтобы придать легитимность собственным усилиям по форсированному накачиванию «военных мускулов». Все ради растущей необходимости «принятия ответных мер».
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