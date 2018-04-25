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Было — стало: как с годами изменились внешность, стиль и песни примерного семьянина Джигана
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Было — стало: как с годами изменились внешность, стиль и песни примерного семьянина Джигана 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
Денис Устименко-Вайнштейн (настоящее имя Джигана) стал известен широкой пубоике после того, как вместе с Тимати и Богданом Титомиром выпустил провокационную композицию. А 2007 году состоялся его первый выход на сцену. В то время артист выглядел вот так. Узнала бы ты его сегодня?
С 2007 по 2013 года Джиган работал на лейбле Тимати Black Star Inc. За это время он успел выпустить несколько дуэтных работ, в числе которых композиции с Юлией Савичевой, Жанной Фриске, Анной Седоковой и другими.
За время работы с Тимати Джиган начинает активно меняться внешне: отращивает бороду, начинает активно качаться. 11 мая 2014 года на турнире в Молдове Джиган стал абсолютным чемпионом по бодибилдингу по версии IFBB в категории «Men’s Physique».
Сердцеед Джиган никогда не был обделен женским вниманием. Но в 2012 году артист женился на Оксане Самойловой, в браке с которой родились три дочки: 6-летняя Ариела, 3-летняя Лея и годовалая Майя. Артист все свободное время проводит с женой и дочками, о чем рассказывает в своих соцсетях. К слову, если раньше в клипах Джигана снимались исключительно модели и актрисы, то сейчас в видео артсита появляется и любимая жена Оксана.
А какой Джиган нравится тебе больше: каким артист был несколько назад или сейчас?
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Фото:Instagram, Global Look Press/Anatoly Lomohov/Anna Salynskaya/Natalya Loginova, Александр Щеголев/Николай Казеев/ MainPeople/ Starface.ru
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