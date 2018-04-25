Родственники погибшей при крушении АН-148 заключили мировое соглашение с ответчиками 

ОРСК /ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ/, 25 апреля. /ТАСС/. Советский районный суд Орска Оренбургской области утвердил мировое соглашение по иску о взыскании в пользу родственников жертвы авиакатастрофы Ан-148 в Подмосковье Марины Уразаевой морального и материального вреда с компаний «Саратовские авиалинии» и "Альфастрахование", передает корреспондент ТАСС.
С исковым заявлением в суд обратилась мать Марины Уразаевой, которая требовала у авиакомпании «Саратовские авиалинии» и «Альфастрахование» возмещения материального и морального вреда, а также ежемесячную компенсацию по случаю потери кормильца солидарно в пользу себя и внука. В качестве морального вреда с ответчиков требовали 600 тыс. рублей каждому. Дело рассматривалось в закрытом режиме.
"Суд прекратил производство по делу и утвердил мировое соглашение между сторонами", — сказал представитель суда.
11 февраля самолет авиакомпании «Саратовских авиалиний» Ан-148, выполнявший рейс из Москвы в Орск, пропал с экранов радаров через несколько минут после взлета из аэропорта Домодедово. Обломки воздушного судна нашли в районе деревни Степановское Раменского района Подмосковья. На борту находился 71 человек, никто не выжил.