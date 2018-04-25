Родственники погибшей при крушении АН-148 заключили мировое соглашение с ответчиками

С исковым заявлением в суд обратилась мать Марины Уразаевой, которая требовала у авиакомпании «Саратовские авиалинии» и «Альфастрахование» возмещения материального и морального вреда, а также ежемесячную компенсацию по случаю потери кормильца солидарно в пользу себя и внука. В качестве морального вреда с ответчиков требовали 600 тыс. рублей каждому. Дело рассматривалось в закрытом режиме.

"Суд прекратил производство по делу и утвердил мировое соглашение между сторонами", — сказал представитель суда.