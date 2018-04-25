Экологи призвали Россию создать заповедник для пингвинов в Антарктиде

"Во Всемирный день пингвинов ASOC обращается к правительству России с призывом принять участие в усилении охраны антарктических пингвинов и поддержать создание сети морских охраняемых природных акваторий в океанах, омывающих Антарктиду", — говорится в сообщении.

Как отмечают защитники животных, вопрос создания морской заповедной зоны Восточная Антарктида будет рассмотрен в конце октября 2018 года на совещании международной Комиссии по сохранению морских живых ресурсов Антарктики (CCAMLR), основанной в 1982 году. При этом экологи напомнили, что в 2016 году Россия поддержала в CCAMLR создание в море Росса крупнейшей в мире морской охраняемой природной акватории.

"Морская заповедная зона Восточная Антарктика в Южном океане включает залив Прюдз, Полынью Космонавтов на Земле Уиликса, землю Эндбери и хребет Ганнурус. Площадь будущей морской охраняемой акватории должна составить почти миллион квадратных километров, и ее создание позволит сохранить не только пингвинов, но и представителей других видов Антарктики — таких как тюлени, киты и криль", — указывают в организации.

Подчеркивается, что Восточная Антарктида является домом для пингвинов Адели и императорских пингвинов. Промышленный лов криля в регионе может стать угрозой этим пингвинам, выживание которых напрямую зависит от возможности питаться мелкими морскими планктонными ракообразными.

Всемирный день пингвинов отмечается 25 апреля. Дата была выбрана неслучайно. Каждый год в марте или апреле императорские пингвины мигрируют на материк для спаривания и высиживания яиц, хотя оставшуюся часть года они живут на льдинах вокруг Антарктиды.