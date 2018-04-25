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Экологи призвали Россию создать заповедник для пингвинов в Антарктиде
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Экологи призвали Россию создать заповедник для пингвинов в Антарктиде 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Коалиция по сохранению Антарктики и Южного океана (ASOC) призвала российское правительство поддержать создание в Восточной Антарктиде заповедника для пингвинов, сообщает ASOC.
"Во Всемирный день пингвинов ASOC обращается к правительству России с призывом принять участие в усилении охраны антарктических пингвинов и поддержать создание сети морских охраняемых природных акваторий в океанах, омывающих Антарктиду", — говорится в сообщении.
Как отмечают защитники животных, вопрос создания морской заповедной зоны Восточная Антарктида будет рассмотрен в конце октября 2018 года на совещании международной Комиссии по сохранению морских живых ресурсов Антарктики (CCAMLR), основанной в 1982 году. При этом экологи напомнили, что в 2016 году Россия поддержала в CCAMLR создание в море Росса крупнейшей в мире морской охраняемой природной акватории.
"Морская заповедная зона Восточная Антарктика в Южном океане включает залив Прюдз, Полынью Космонавтов на Земле Уиликса, землю Эндбери и хребет Ганнурус. Площадь будущей морской охраняемой акватории должна составить почти миллион квадратных километров, и ее создание позволит сохранить не только пингвинов, но и представителей других видов Антарктики — таких как тюлени, киты и криль", — указывают в организации.
Подчеркивается, что Восточная Антарктида является домом для пингвинов Адели и императорских пингвинов. Промышленный лов криля в регионе может стать угрозой этим пингвинам, выживание которых напрямую зависит от возможности питаться мелкими морскими планктонными ракообразными.
Всемирный день пингвинов отмечается 25 апреля. Дата была выбрана неслучайно. Каждый год в марте или апреле императорские пингвины мигрируют на материк для спаривания и высиживания яиц, хотя оставшуюся часть года они живут на льдинах вокруг Антарктиды.
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