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Змеи атаковали жителей Владикавказа
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Змеи атаковали жителей Владикавказа 

РИА «ФедералПресс» 35 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Во Владикавказе наблюдается нашествие змей. О том, что произошло нашествие змей сообщили жители города. Они просят ответственные структуры решить проблему.
Так, по словам жителей Владикавказа, змеи заползают во дворы из пустыря, который расположен прям возле «Олимпийского парка».
Отметим, что местные жители опасаются, что пресмыкающиеся могут быть ядовитыми. Граждане бьют тревогу и просят ответственные структуры помочь решить проблему, как со змеями, так и в целом с заброшенным пустырем.
Публикация от ЧП / Владикавказ? (@chp_vladikavkaz) 24 Апр 2018 в 10:11 PDT
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