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От Джонни Деппа отказались адвокаты
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От Джонни Деппа отказались адвокаты 

Попкорн News 49 минут назад
Фото: Попкорн News
Судебные тяжбы Джонни Деппа и его менеджеров стали уже практически притчей во языцех, они длятся вот уже не один год, и никак не могут завершиться благополучно ни для одной из сторон. Похоже, теперь дело принимает более серьезный оборот, ведь от актера недавно отказались его адвокаты. Напомним, что Джонни пытается отсудить 25 миллионов долларов у своих бывших менеджеров, обвиняя их в мошенничестве, а те в свою очередь уверяют, что актер вел слишком затратный образ жизни и не мог контролировать свои финансы. Представлять интересы Деппа в этом споре взялась компания Michelman & Robinson, но руководство приняло решение отказаться от работы с Джонни спустя всего три недели. До этого с ним расторгли договор другие юристы, Manatt, Phelps & Phillips, не афишируя причин. Представители Michelman & Robinson заявили: «Мы подробно изучили вопрос и решили, что нам следует сконцентрироваться на других проектах. Мы хотим пожелать обеим сторонам удачи в разрешении их конфликта».
попкорнnews
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