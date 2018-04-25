Fitch описало возможные проблемы банков от санкций США

Российские банки способны абсорбировать потенциальные убытки, связанные с кредитами и облигациями лиц и компаний, попавших под санкции минфина США (SDN-лист). Но если банки продолжат проводить операции с компаниями и лицами из санкционного списка, то могут сами попасть под санкции, предупреждают в обзоре аналитики рейтингового агентства Fitch

Какими могут быть санкции в отношении банков, не ясно, пишут они. Госбанки уже находятся под санкциями, которые не позволяют инвесторам из США осуществлять с ними долгосрочные финансовые сделки, напоминает агентство.

Кто в зоне риска

Fitch считает, что риски Сбербанка по всем SDN (включая оборонные компании, которые были внесены в список в прошлом году) составляют около $11 млрд (2,5% активов или 20% капитала банка). Этот объем может быть снижен за счет передачи кредитов оборонным компаниям на баланс Промсвязьбанка . Из оставшегося объема значительная часть приходится на алюминиевую UC Rusal , при этом кредитный риск сглаживается за счет залога акций «Норникеля» , что следует из публичного раскрытия компании, отмечают аналитики Fitch.

Существенными относительно капитала банка являются и риски Внешэкономбанка (ВЭБ) по физическим лицам и компаниям из санкционного списка, считает Fitch. Московский кредитный банк (МКБ) и Совкомбанк имеют умеренные риски по лицам и компаниям из нового списка SDN, равные около 1,0–1,5% от активов, или около 10% капитала. Банки предоставляли кредиты и приобретали облигации данных компаний до введения в отношении них последних санкций США, указывают аналитики агентства. Продать эти активы или иным образом выйти из них может быть сложно без существенных потерь или вовсе невозможно. Если они останутся на балансах банков, то может потребоваться их реструктуризация и досоздание резервов, предупреждает Fitch.

В то же время прибыль до отчислений в резервы под обесценение у Сбербанка ($19 млрд в 2017 г.), МКБ и Совкомбанка высока и должна быть достаточной для покрытия этих рисков, в то время как ВЭБ в случае необходимости может получить государственную поддержку.

Газпромбанк, Россельхозбанк, Альфа-банк, «Тинькофф», Ситибанк, Другие крупные банки и банки, выпускающие еврооблигации, которые Fitch рейтингует в России Росбанк , «Юникредит» и Райффайзенбанк ), либо вовсе не имеют рисков по новому списку SDN, либо объем этих рисков является незначительным относительно их капитала, говорится в обзоре.

Тем не менее большинство рейтингуемых Fitch банков не имеют существенных рисков по санкционным компаниям и лицами, а банки с существенным объемом таких рисков имеют хорошее залоговое обеспечение или достаточную прибыльность до отчислений в резервы под обесценение, чтобы покрыть потенциальные убытки. Поэтому Fitch не ожидает какого-либо непосредственного влияния на рейтинги банков, пишут аналитики.

Компании из списка SDN полностью исполняют перед банком свои обязательства, говорит первый зампред правления Совкомбанка Сергей Хотимский : «Мы следим за ситуацией, в случае необходимости будем досоздавать резервы или проводить переоценку ценных бумаг». На риск по компаниям из списка SDN приходится около 1% от активов, уточняет он: банк способен абсорбировать потенциальные убытки от дополнительных резервов и переоценок за счет регулярных доходов в течение нескольких недель.

МКБ оценивает риски на компании из списка SDN не более чем в 0,5% от активов, говорит его представитель. Банк внимательно оценивает риски, связанные с изменением макроэкономической ситуации, добавляет он: но если они и реализуются, то их влияние будет несущественным, в частности, благодаря предполагаемой поддержке со стороны российского правительства

«Ведомости» ожидают комментариев других банков, указанных в обзоре Fitch.

ЦБ может дать банкам послабления

На прошлой неделе ослабление рубля составило 12%. Влияние на взвешенные по риску активы и капитализацию большинства банков будет умеренным, поскольку лишь 20% кредитов в секторе являются валютными, отмечает Fitch. Предварительный анализ агентства показал, что лишь при курсе доллара к рублю выше 70 руб. (в настоящее время 61-62 руб.) у некоторых более крупных банков могут начать возникать сложности. «В то же время мы полагаем, что при таком сценарии ЦБ РФ может предоставить послабления по расчету нормативов по капиталу, как это было в 2014 г.», — пишут аналитики. Они также считают, что компании из санкционного списка могут потерять часть контрактов и доступ к финансированию, а ослабление их кредитоспособности увеличит кредитный риск для кредитующих их банков.

Авторы обзора напоминают, что, когда в 2017 г. ряд компаний оборонной отрасли были добавлены в список SDN, российские власти рекомендовали банкам перевести кредиты таким компаниям в недавно переданный на санацию Промсвязьбанк, чтобы ограничить вероятность распространения санкций. Fitch полагает, что аналогичный подход может быть применен властями и в отношении кредитов и облигаций компаний из санкционного списка 6 апреля.