С. Черемин: Несмотря на санкционную политику зарубежные инвестиции в экономику Москвы растут

Зарубежные инвестиции в экономику Москвы продолжают расти несмотря на санкции со стороны ряда стран. Об этом сообщил журналистам министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента внешнеэкономических и международных связей Сергей Черемин.

«Уровень прямых иностранных инвестиций не снижался, и на конец 2017 г. этот объем достиг 270 млрд долл. И в этом году, несмотря на жесткие санкции, мы отмечаем положительную тенденцию роста объема иностранных инвестиций, особенно в инфраструктурные проекты. Для нас это очень позитивный фактор», — подчеркнул С. Черемин.

Он добавил, что несмотря на ухудшающуюся экономическую и политическую обстановку и санкционную войну с Евросоюзом США отрицательного влияния данного фактора не ощущается.