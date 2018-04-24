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С. Черемин: Несмотря на санкционную политику зарубежные инвестиции в экономику Москвы растут
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С. Черемин: Несмотря на санкционную политику зарубежные инвестиции в экономику Москвы растут 

Агентство «Москва» 23 минуты назад
Зарубежные инвестиции в экономику Москвы продолжают расти несмотря на санкции со стороны ряда стран. Об этом сообщил журналистам министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента внешнеэкономических и международных связей Сергей Черемин.
«Уровень прямых иностранных инвестиций не снижался, и на конец 2017 г. этот объем достиг 270 млрд долл. И в этом году, несмотря на жесткие санкции, мы отмечаем положительную тенденцию роста объема иностранных инвестиций, особенно в инфраструктурные проекты. Для нас это очень позитивный фактор», — подчеркнул С. Черемин.
Он добавил, что несмотря на ухудшающуюся экономическую и политическую обстановку и санкционную войну с Евросоюзом и США отрицательного влияния данного фактора не ощущается.
«Москва сегодня имеет сбалансированный бюджет, который по паритету покупательской способности сопоставим с бюджетами таких мегаполисов как Токио, Нью-Йорк. Москва не имеет публичного долга, что позволяет ей делать очень серьезные инвестиции в развитие инфраструктуры, в первую очередь, транспортной», — заключил С. Черемин.
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