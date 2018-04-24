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«Пофигизм и непонимание реальности»: Климов прокомментировали заявления Макрона по Ирану
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«Пофигизм и непонимание реальности»: Климов прокомментировали заявления Макрона по Ирану 

Парламентская газета 1 час назад
Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов считает, что президент Франции Эммануэль Макрон, заявляя о готовности работать над созданием нового соглашения по иранской ядерной программе, ставит под удар страну.
Климов выразил уверенность, что крупные международные соглашения подобным образом, «на пресс-конференции или через Twitter не обсуждаются», тем более на Востоке. Он напомнил, что ядерная сделка с Ираном была поддержана Совбезом ООН и МАГАТЭ. Кроме Ирана, участниками переговоров также были Россия, Китай и другие страны.
«Все такого рода заявления (Макрона) желательно изначально согласовать с партнерами, понять, как к этому относится Тегеран», — цитирует РИА «Новости» его слова.
Кликин назвал инициативу Макрона, «политическим пиаром на фоне вашингтонских декораций». «Это плохо, но если это убеждение главы Франции, то это не самый лучший подарок французскому народу», — добавил он.
«Франция поставлена по удар непродуманными заявлениями человека, у которого нет солидного международного опыта», — сказал Климов, отметив, что подобные заявления «наводят на мысль о попытке очередным кавалерийским наскоком решить сложнейшую международную проблему». «Пофигизм и непонимание реальности», — резюмировал законодатель.
Климов также выразил удовлетворение тем, что «Россия является гарантом того, чтобы такие международные нувориши не наломали дров».
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