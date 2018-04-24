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Лига чемпионов. Полуфинал. Первый матч. «Ливерпуль» громит «Рому»
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Лига чемпионов. Полуфинал. Первый матч. «Ливерпуль» громит «Рому» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Фото: Soccer News
Сегодня, 24 апреля, состоится первый полуфинальный матч Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Ромой.
»Ливерпуль" (Англия) — «Рома» (Италия) — 5:2 (2:0)
Голы: Салах, 36 (1:0). Салах, 45+1 (2:0). Мане, 56 (3:0). Роберту Фирмину, 61 (4:0). Роберту Фирмину, 69 (5:0). Джеко, 81 (5:1). Перотти, 85 — с пенальти (5:2).
"Ливерпуль": Кариус, Александр-Арнолд, ван Дейк, Ловрен, Робертсон, Милнер, Хендерсон, Окслейд-Чемберлен (Вайналдум, 18), Салах (Ингс, 75), Роберту Фирмину (Клаван, 90+3), Мане.
"Рома": Алиссон, Жуан Жезус (Гоналон, 67), Манолас, Фасио, Флоренци, Стротман, Де Росси (Перотти, 67), Наингголан, Дженгиз Ундер (Шик, 46), Коларов, Джеко.
Предупреждения: Жуан Жезус, 26. Александр-Арнолд, 39. Ловрен, 74. Хендерсон, 85. Фасио, 88.
Судья: Брих (Германия).
24 апреля. Ливерпуль. Стадион «Энфилд».
Ливерпуль — Рома
25 апреля, среда
21.45 «Бавария» — "Реал" Трансляция матча Ответная встреча — 1 мая  Календарь и расписание матчей Лиги чемпионов
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