Лига чемпионов. Полуфинал. Первый матч. «Ливерпуль» громит «Рому»

Сегодня, 24 апреля, состоится первый полуфинальный матч Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Ромой.

Голы: Салах, 36 (1:0). Салах, 45+1 (2:0). Мане, 56 (3:0). Роберту Фирмину, 61 (4:0). Роберту Фирмину, 69 (5:0). Джеко, 81 (5:1). Перотти, 85 — с пенальти (5:2).

"Ливерпуль": Кариус, Александр-Арнолд, ван Дейк, Ловрен, Робертсон, Милнер, Хендерсон, Окслейд-Чемберлен (Вайналдум, 18), Салах (Ингс, 75), Роберту Фирмину (Клаван, 90+3), Мане.

Предупреждения: Жуан Жезус, 26. Александр-Арнолд, 39. Ловрен, 74. Хендерсон, 85. Фасио, 88.

Ливерпуль — Рома

25 апреля, среда