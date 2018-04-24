Технико-экономическое обоснование скоростной ж/д между РФ и Китаем представят в сентябре

"Соглашение о подготовке технико-экономического обоснования подписано. В течении мая, июня, июля специалисты-железнодорожники отработают на территории Приморского края, чтобы на Восточном экономическом форуме презентовать ТЭО, там же на ВЭФ будет доложено, когда проект начнется", — сказал Петухов.

19 апреля в ходе Дня китайского инвестора компании China Railway Dongfang Group, Prestige Frontier Limited и Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспортав Хабаровске подписали предварительное соглашение о строительстве скоростной железной дороги Владивосток (Приморский край) — Муданьцзян (КНР).

В рамках проекта запланировано строительство скоростной железной дороги, которая соединит города Муданьцзян и Владивосток. Дорога будет иметь проектную рабочую скорость 250 км/ч, что соответствует стандартам для железных дорог пассажирского назначения в Китае. Проект предполагает строительство 12 новых железнодорожных станций с общей протяженностью путей 380 км. Ожидается, что общая протяженность мостов и тоннелей на пути следования железной дороги составит 70% от ее общей длины, а объем инвестиций в проект составит приблизительно $12 млрд

China Railway Dongfang Group — часть строительного конгломерата China Railway International, основными направлениями деятельности которого являются изыскания, проектирование, строительство и монтаж, промышленное производство, недвижимость и девелопмент, разработка минеральных ресурсов, финансовое инвестирование и другие. На счету компании многочисленные проекты в области проектирования и строительства автомобильных и железных дорог, аэропортов, верфей, гидроэлектростанций, метро, высотных зданий и муниципальных объектов.

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