Слабая лира загнала турецкие компании в долговую яму 

Москва, 24 апреля — «Вести. Экономика» Чуть больше года назад Dogus Holding был темой номер один в СМИ — по вполне понятым причинам. Благодаря известному шеф-повару Nusr-et, сеть ресторанов, принадлежащая турецкому конгломерату, стала хитом.
Шеф-повар, который основал Nusr-et, стал известен как Salt Bae, и сеть его ресторанов открыла филиалы в Нью-Йорке и Майами. Но с тех пор Dogus начал продавать доли некоторых из своих ценных активов, в том числе он сокращает свою долю в d.ream, сети развлекательных заведений, которой принадлежат Nusr-et и другие сети ресторанов, сообщает The Financial Times. Dogus, одна из крупнейших компаний Турции, не отрицает и не подтверждает широко распространенные сообщения о реструктуризации своего долга. Но экономисты и аналитики опасаются, что компания может стать канарейкой в угольной шахте в отношении проблем корпоративного долга Турции. В течение многих лет экономический рост подпитывался дешевым международным кредитом. Корпорации брали крупные кредиты в долларах или евро. Но при падении валюты расходы на обслуживание этого долга взлетают. Волатильность лиры подпитывается более широкими опасениями по поводу здоровья экономики — проблемы, которые заставили президента Реджепа Тайипа Эрдогана на прошлой неделе назначить выборы на июнь этого года, считают аналитики. «По нашим оценкам, корпоративный долг достигает примерно 70% от ВВП», — сказал Уграс Улку из Института международных финансов. «Более половины — в иностранной валюте. Поэтому, когда лира падает, несмотря на то, что мы не отмечали широко распространенных дефолтов, обесценивание поглощает прибыль или искажает балансы».
Учитывая, что на этой неделе центробанк проводит важнейшую встречу по вопросам денежно-кредитной политики перед голосованием, Улку предупреждает, что ситуация может ухудшиться еще больше, если лира, потерявшая около 7% от своей стоимости по отношению к доллару в этом году, продолжит падать. В прошлом году Турция была самой быстрорастущей экономикой в G20, поскольку государственное стимулирование вывело ее из спада, последовавшего за попыткой госпереворота в июле 2016 года. Годовой рост ВВП составил 7,4%. Но в Анкаре все чаще звучат предупреждения от инвесторов и экономистов о том, что рост несбалансирован. Сильный внутренний спрос без параллельного роста экспорта привел к широкому дефициту текущего счета, который в конце 2017 года составлял 5,6% ВВП по сравнению с 3,8% в предыдущем году. Чтобы финансировать этот разрыв, Турция нуждается во внешнем финансировании. Нервозное настроение в отношении политического климата сдержало долгосрочные прямые иностранные инвестиции. Вместо этого Турция полагается на краткосрочные потоки денег, которые могут иссякнуть, если настроения на мировых финансовых рынках внезапно поменяются. Валютные резервы центробанка составляют менее $90 млрд, что составляет лишь половину долга, срок выплаты которого уже подошел. Эти факторы сильно повлияли на лиру. За последние 5 лет стоимость валюты выросла более чем в 2 раза по отношению к доллару. Слабость лиры заставила Moody's в этом месяце заявить, что экономика имеет отрицательный кредитный рейтинг. В марте рейтинговое агентство понизило суверенный кредитный рейтинг Турции с Ba1 до Ba2, на две ступени ниже инвестиционного уровня. Проблемы с валютой усугубляются на фоне политических событий. Эрдоган в течение многих лет выступал против высоких процентных ставок, ограничивая способность центробанка участвовать в укрепление валюты. Однако с учетом приближающихся выборов через два месяца президент вряд ли захочет, чтобы лира испытала дальнейшую волатильность, которая может вызвать тревогу среди избирателей. Опрос агентства Reuters показал, что аналитики ожидали роста на 50 б.п. до верхней процентной ставки, когда MPC объявит о решении в отношении своих ставок в среду. Но есть опасения, которых недостаточно, чтобы остановить общую тенденцию к снижению в предстоящие месяцы. Некоторые аналитики по-прежнему сохраняют оптимизм, утверждая, что корпоративный сектор и банки Турции платежеспособны. Они отмечают низкие показатели неработающих кредитов, коэффициенты достаточности капитала в банковском секторе и надежную структуру регулирования, введенную в действие после финансового кризиса в 2000 и 2001 годах. Атес Булдур, аналитик Credit Suisse, заявил, что, несмотря на то, что падение лиры вызывает некоторый стресс в балансе, причин для тревоги нет. «Большинство компаний обладает солидными активами и имеет большой объем текущих операций. Общий прогноз качества активов зависит от реального роста ВВП в Турции и пока он выглядит удовлетворительным». Однако других беспокоит то, что проблемы Догуса отражают более глубокие проблемы. «Экономика страдает от фундаментальной проблемы, которая не изменилась за последние полвека. Каждое правительство стремится к более высокому росту, но уровень сбережений, необходимый для его поддержания, недостаточно высок. Таким образом, экономика опирается на иностранный капитал. Экономика Турции переходит от одного кризиса к другому. Кризис был в 1960 году, в конце 1970-х годов, в 1994 году и в 2001 году», — сказал Бюлент Гюльтекин, профессор в Университете Пенсильвании, который работал в качестве главы центробанка в 1990-х годах.