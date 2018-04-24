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Владелица «Бахетле» пожаловалась на продавцов домашней еды
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Владелица «Бахетле» пожаловалась на продавцов домашней еды 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Гендиректор сети продовольственных магазинов «Бахетле», депутат Госсовета Татарстана Муслима Латыпова пожаловалась президенту республики на «псевдопредпринимателей», которые продают продукцию собственного производства через соцсети.
Об этом она заявила в ходе заседания совета по предпринимательству при президенте Татарстана. «Это хендмейд, один-два пирога приготовили, потом входят в кураж, кайф, деньги. Переманивают из „Бахетле“ специалистов, потому что налоги на зарплату не надо платить», — сказала она.
По мнению бизнеследи, «этот нелегальный бизнес забирает объемы» у честных продавцов и работает в обход надзорных органов, угрожая здоровью населения. «Вот что такое самозанятость», — сказала Латыпова.
Как ранее писал «ФедералПресс», 5 апреля правительство России внесло в Госдуму законопроекты о продлении налоговых каникул самозанятых граждан. К ним относятся граждане, оказывающие услуги физлицам, но не зарегистрированные в качестве ИП. В частности, речь идет о домработницах, переводчиках и репетиторах.
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