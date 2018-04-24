Владелица «Бахетле» пожаловалась на продавцов домашней еды 

Гендиректор сети продовольственных магазинов «Бахетле», депутат Госсовета Татарстана Муслима Латыпова пожаловалась президенту республики на «псевдопредпринимателей», которые продают продукцию собственного производства через соцсети.
Об этом она заявила в ходе заседания совета по предпринимательству при президенте Татарстана. «Это хендмейд, один-два пирога приготовили, потом входят в кураж, кайф, деньги. Переманивают из „Бахетле“ специалистов, потому что налоги на зарплату не надо платить», — сказала она.
По мнению бизнеследи, «этот нелегальный бизнес забирает объемы» у честных продавцов и работает в обход надзорных органов, угрожая здоровью населения. «Вот что такое самозанятость», — сказала Латыпова.
Как ранее писал «ФедералПресс», 5 апреля правительство России внесло в Госдуму законопроекты о продлении налоговых каникул самозанятых граждан. К ним относятся граждане, оказывающие услуги физлицам, но не зарегистрированные в качестве ИП. В частности, речь идет о домработницах, переводчиках и репетиторах.