«Ростелеком» могут обязать передавать биометрические данные граждан по запросу ФСБ и МВД

МОСКВА , 24 апреля. / ТАСС /. Минкомсвязь РФ разработала проект постановления правительства, который предусматривает порядок предоставления оператором единой системы персональных и биометрических данных граждан информации по запросу МВД ФСБ . Соответствующий проект документа опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов, предполагаемый срок вступления в силу — 30 июня 2018 года.

В начале марта правительство назначило «Ростелеком» оператором единой системы персональных и биометрических данных граждан. Согласно проекту постановления, оператор должен будет предоставлять данные об изображении лица и данные о голосе из системы по запросу МВД и ФСБ «в целях обеспечения обороны страны, безопасности государства, охраны правопорядка и противодействия терроризму». Оператор может быть обязан предоставлять эти данные в течение суток через единую систему межведомственного электронного взаимодействия в форме, которая позволяет установить личность человека. «Предоставление указанных сведений осуществляется на безвозмездной основе», — уточняется в документе.

Ранее глава «Ростелекома» Михаил Осеевский говорил, что оператор планирует вложить в проект национальной биометрической системы около 200 млн руб. Начало коммерческой эксплуатации единой биометрической системы в РФ запланировано на 1 июля 2018 года. Система позволит удаленно идентифицировать клиентов кредитных организаций в России по голосу и фото.

Для окупаемости проекта «Ростелеком» будет получать по 200 руб. с каждого банка, который будет открывать счет физлицу с использованием биометрической системы. При этом госоператор может передавать половину полученных средств с кредитных организаций тому банку, который осуществил первоначальный сбор биометрических персональных данных и передал их в систему. Предполагаемый срок окупаемости системы при позитивном сценарии развития использования биометрических технологий в РФ по оценке Минкомсвязи составляет 8-10 лет. Предполагается, что в дальнейшем единая биометрическая система будет использоваться не только в финансовой сфере, но также для получения государственных и муниципальных услуг, здравоохранения, образования и в других областях.