Минкомсвязь разработала порядок передачи биометрических данных россиян в МВД и ФСБ 

Минкомсвязь разработала проект постановления правительства о передаче биометрических данных в МВД и ФСБ России, следует из документа, опубликованного на портале проектов нормативно-правовых актов.
«Оператор единой биометрической системы предоставляет сведения, содержащиеся в указанной системе, в МВД России и ФСБ России в целях обеспечения обороны страны, безопасности государства, охраны правопорядка и противодействия терроризму… В МВД России и ФСБ России оператор единой биометрической системы предоставляет следующие сведения, содержащиеся в указанной системе: данные изображения лица; данные голоса», — говорится в документе.
Ранее в марте правительство назначило оператором единой информационной системы персональных данных компанию «Ростелеком». Распоряжение вступит в силу 30 июня этого года.