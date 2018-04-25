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Минкомсвязь разработала порядок передачи биометрических данных россиян в МВД и ФСБ
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Минкомсвязь разработала порядок передачи биометрических данных россиян в МВД и ФСБ 

Rambler News Service 43 минуты назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Минкомсвязь разработала проект постановления правительства о передаче биометрических данных в МВД и ФСБ России, следует из документа, опубликованного на портале проектов нормативно-правовых актов.
«Оператор единой биометрической системы предоставляет сведения, содержащиеся в указанной системе, в МВД России и ФСБ России в целях обеспечения обороны страны, безопасности государства, охраны правопорядка и противодействия терроризму… В МВД России и ФСБ России оператор единой биометрической системы предоставляет следующие сведения, содержащиеся в указанной системе: данные изображения лица; данные голоса», — говорится в документе.
Ранее в марте правительство назначило оператором единой информационной системы персональных данных компанию «Ростелеком». Распоряжение вступит в силу 30 июня этого года.
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