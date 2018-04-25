Минкомсвязь разработала порядок передачи биометрических данных россиян в МВД и ФСБ

Минкомсвязь разработала проект постановления правительства о передаче биометрических данных в МВД ФСБ России , следует из документа, опубликованного на портале проектов нормативно-правовых актов.

«Оператор единой биометрической системы предоставляет сведения, содержащиеся в указанной системе, в МВД России и ФСБ России в целях обеспечения обороны страны, безопасности государства, охраны правопорядка и противодействия терроризму… В МВД России и ФСБ России оператор единой биометрической системы предоставляет следующие сведения, содержащиеся в указанной системе: данные изображения лица; данные голоса», — говорится в документе.