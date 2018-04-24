«Артезианский источник»: жители многоэтажки борются с затопленным подвалом в Орехово‐Зуеве 

В подвале жилого дома в Орехово‐Зуево вода бьет прямо из‐под земли. По мнению жителей, управляющая компания не хочет разбираться с постоянными протечками и потопами. С ситуацией решила разобраться съемочная группа проекта «Добродел».
Пол стал ходить ходуном. А был крепкий нормальный пол — Марина Салова, житель дома.
От крепкого нормального пола в квартире Марины Саловой с каждым днем остается все меньше. Влажность в регулярно затапливаемом подвале такая, что не только доски, даже железо не выдерживает. Единственное, что сделали в управляющей компании на просьбы устранить потоп в подвале — вынесли оттуда мусор.
Досталось и находящейся по соседству котельной. По мнению коммунальщиков, постоянные протечки — вина теплостанции.
Они в первую очередь к нам бегут, говорят: «Почему течет?». А получается это все не наше, а управляющей компании
— Дмитрий Чернявский, начальник котельной ГУП «КС МО».
Мы только с ними разговаривали и они рассказали, что все перекопали, чтобы найти течь, но у них все в порядке и проблема была в подвале. Пойдемте в подвал, я вам все покажу
— Сергей, инженер управляющей компании «Новый коммунальный стандарт».
Уже в подвале инженер участка, согласившийся рассказать, в чем тут на самом деле проблема, свою позицию вдруг переменил, и никто ни в чем не виноват.
Вода выбивает
из-под земли, не из трубы из какой-нибудь
из-под земли. Так, а что там? Артезианский источник?
— Сергей, инженер управляющей компании «Новый коммунальный стандарт».
Ясность внес подоспевший директор управляющей компании Руслан Кинов. Объяснил: коммунальщики и сотрудники котельной все необходимое сделали — поменяли трубы, перекопали все окрестности в поисках течи. Но виновата в потопах третья сторона — собственник цокольного этажа, установивший на входе железную дверь, ограничив тем самым доступ. Директор заверил, что было обращение в полицию, однако контакты так и не были найдены.
По предписанию все сроки уже прошли, а все равно ничего не происходит. На этой неделе вопрос решится. Если мы не найдем контакт, то послезавтра будем взламывать и заходить на частную территорию
— Руслан Кинов, директор
ООО «НКС»
Однако если обещанное не будет выполнено в срок, команда проекта «Добродел» вернется на этот адрес.