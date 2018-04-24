Что произойдет, если смотреть на сварку

С детства нам внушают, что ни в коем случае нельзя смотреть на искры от сварки — вредно для глаз. А почему вредно? Чтобы понять это, надо иметь представление о процессе сварки.

Это коварное излучение

С помощью сварки чаще всего соединяют детали из металла, но она применяется и при работе с пластмассой и керамикой. В качестве источников энергии для сварки могут использоваться электрическая дуга, электрический ток, газовое пламя, лазерное излучение, электронный луч, трение, а также ультразвук. Для питания так называемой сварочной дуги нужен переменный, постоянный либо пульсирующий электроток.

На вопрос о том, вредно ли смотреть на сварку, все эксперты отвечают: да, вредно. Это вовсе не миф. Дело в том, что при сварке выделяется спектр, который состоит одновременно из инфракрасных, световых и ультрафиолетовых лучей, причем чем выше интенсивность тока, тем более возрастает мощность излучения. При этом яркость видимой части спектра в тысячи раз превышает дозу, допустимую для человека. Ультрафиолетовый и инфракрасный диапазоны не воспринимаются человеческим зрением, но зато способны воздействовать на слизистую, роговицу, сетчатку и хрусталик глаза, вызывая ожоги и повреждения. На профессиональном сленге сварщиков это называется «поймать зайчика», а на научно-медицинском языке — электроофтальмия.

Офтальмолог Вадим Бондарь предупреждает, что наблюдение за сваркой может привести к фотокератиту. По сути, это ожог роговицы (прозрачной оболочки глаза, покрывающей радужку).

Мы прекрасно знаем, что сами сварщики всегда надевают специальные маски при работе со сварочным аппаратом, соблюдая технику безопасности.

Предел безопасности

«Источники излучения, созданные человеком, в том числе и энергия сварочной дуги, довольно часто приводят к повреждению структуры глаза», — комментирует врач-офтальмолог Дарья Барышникова. Правда, если вы наблюдали за сваркой на расстоянии более 15 метров, и недолго, то вашим глазам, скорее всего, ничего не угрожает: в таком случае ультрафиолетовые волны успевают рассеяться, прежде чем достигнуть вас. А вот если вы подойдете к сварочному аппарату на расстояние вытянутой руки и будете смотреть на искры длительное время, то вы рискуете навсегда испортить зрение.

Если вы не верите, можете провести следующий эксперимент. Возьмите любой предмет черного цвета и поместите его на 15-25 минут в зону воздействия сварочного аппарата. По прошествии указанного времени вы обнаружите, что черное покрытие стало светлым, а местами выгорело. Аналогичное действие оказывает сварка и на человеческие глаза.

Ученые опытным путем вычислили, что при токе дуги 200 ампер максимальное время облучения глаз сварочными излучениями на расстоянии 1 метра от источника может составлять 45 секунд, на расстоянии 10 метров — 75 минут, на расстоянии 30 метров — 11,1 часа. При этом опасно наблюдение даже за отражением дуги на различных поверхностях. Вредно и когда источник находиться сбоку от человека.

Как определить офтальмию

«Сложные фотохимические процессы в роговице могут приводить не к мгновенному появлению симптомов, а отложенному, — предупреждает Дарья Барышникова. — Нередко проблемы со зрением начинаются через 4-6 часов, когда человек уже и забыл о своей встрече с раздражителем».

На то, что вы «поймали зайчика», будут указывать мелькающие перед глазами белые пятна, резь и «песок» в глазах, их покраснение и слезоточивость, светобоязнь, помутнение роговицы.

Но могут быть и более серьезные последствия. При ожогах второй степени начинается эрозия роговицы, она заметно мутнеет, от конъюнктивы отделяются пленки, на коже появляются пузыри. При ожогах третьей степени вы видите все как сквозь матовое стекло, происходят некротические изменения кожи. Об ожогах четвертой степени свидетельствуют значительная потеря зрения, некроз тканей глаза и конъюнктивы.

Что делать, если вы получили ожоги

При легких ожогах прежде всего необходимо промыть глаза большим количеством холодной воды или слабым раствором марганцовки, закапать глазные капли, такие как альбуцид, тауфон или сульфацил натрия. Если пострадало и лицо (а такое бывает часто), то приложите к нему влажное полотенце. Не мешает принять обезболивающее.

Можно попробовать в течение двух часов делать примочки: на закрытые веки класть компрессы с холодной водой или же с настойкой из коры дуба, ромашки, годны для этого и дольки сырого картофеля. Хорошо помогают и чайные пакетики, которые опускают в теплую воду, а затем минут на 20 кладут на веки. Но лучше все-таки в ближайшее время сходить на прием к окулисту.

Если у вас сильный ожог или в глаза попали механические частицы, то не пытайтесь лечиться самостоятельно: это чревато полной потерей зрения. Срочно обратитесь к врачу-офтальмологу или вызовите «Скорую». Глаза по возможности держите закрытыми. Специалист удалит посторонние частицы, назначит лечение мазями, каплями и препаратами. В некоторых случаях необходимо хирургическое вмешательство.

До полного излечения рекомендуется беречь глаза от яркого света, находиться в затемненных помещениях, а на улицу выходить только в солнцезащитных очках.