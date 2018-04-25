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В Порховском районе капитально отремонтируют мост через реку Каменка
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В Порховском районе капитально отремонтируют мост через реку Каменка 

АиФ Северо-запад 1 час назад
Фото: АиФ Северо-запад
Капитальный ремонт моста через реку Коломенка ведется в Порховском районе на автомобильной дороге Лудони — Павы — Боровичи. Об этом сообщили в Государственном комитете Псковской области по транспорту.
В ходе капитального ремонта будет демонтирован существующий аварийный железобетонный мост. На его месте появится новый железобетонный мост, отвечающий современным габаритно-весовым нормативным требованиям. Также будет выполнено укрепление откосов насыпи, смонтировано дорожное ограждение, восстановлено асфальтобетонное покрытие на подходах.
На данный момент подрядчик выполняет работы по возведению временного моста и объездной дороги.
Окончание работ запланировано на 20 ноября 2018 года.
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