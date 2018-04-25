В Порховском районе капитально отремонтируют мост через реку Каменка

Капитальный ремонт моста через реку Коломенка ведется в Порховском районе на автомобильной дороге Лудони — Павы — Боровичи . Об этом сообщили в Государственном комитете Псковской области по транспорту.

В ходе капитального ремонта будет демонтирован существующий аварийный железобетонный мост. На его месте появится новый железобетонный мост, отвечающий современным габаритно-весовым нормативным требованиям. Также будет выполнено укрепление откосов насыпи, смонтировано дорожное ограждение, восстановлено асфальтобетонное покрытие на подходах.

На данный момент подрядчик выполняет работы по возведению временного моста и объездной дороги.

Окончание работ запланировано на 20 ноября 2018 года.