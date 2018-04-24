Министерский саммит РФ и Судана по минеральным ресурсам пройдет в июле в Москве — источник

"Министерская встреча между странами пройдет в июле этого года в Москве", — сказал он, отметив, что стороны обсудят, в частности, также и расширение сотрудничества в агрокультурной сфере.

В среду посол Судана в Москве Надир Бабикер заявил, что Судан стремится к развитию стратегического партнерства с Россией, и в данный момент отношения сторон находятся на лучшем уровне.