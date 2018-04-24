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Долг за энергоресурсы в Ульяновской области достиг 4 млрд рублей
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Долг за энергоресурсы в Ульяновской области достиг 4 млрд рублей 

ТАСС 1 час назад
УЛЬЯНОВСК, 24 апреля. /ТАСС/. Долг управляющих компаний и других организаций системы ЖКХ за энергоресурсы в Ульяновской области сейчас составляет 4 млрд рублей. Об этом сообщил во вторник на Третьем открытом форуме прокуратуры начальник управления по надзору за исполнением федерального законодательства регионального надзорного ведомства Станислав Шапиро.
"По состоянию на 1 апреля задолженность в регионе за энергоресурсы составляет почти 4 млрд рублей. При этом региональное министерство ЖКХ работу по ликвидации задолженности за энергоресурсы фактически не ведет", — сказал он.
Старший помощник прокурора Ульяновской области Василий Зима уточнил, что одной из причин образования задолженности управляющих компаний и иных хозяйствующих субъектов системы ЖКХ за энергоресурсы является то, что значительную ее часть составляют взысканные в судебном порядке долги прошлых лет, которые не были своевременно погашены.
Шапиро также добавил, что долг бюджетных организаций региона за электро— и тепловую энергию, а также природный газ превысил 440 млн рублей.
По его словам, одной из проблем области также является износ сетей, который влечет за собой ненадлежащее качество оказания услуг населению, а также прорывы трубопроводов, различные аварии. «Износ инженерных сетей составляет от 44% до 77%. В этой связи проводится ежедневный мониторинг качества доступности оказания коммунальных услуг населению. В первом квартале 2018 года произошло 475 случаев прекращений подачи коммунальных услуг», — уточнил он.
Третий открытый форум прокуратуры посвящен вопросам защиты прав граждан в жилищно-коммунальной сфере, соблюдению нормативов обеспечения услугами ЖКХ, законности начисления платы, пресечению фактов хищения средств граждан.
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