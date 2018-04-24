Долг за энергоресурсы в Ульяновской области достиг 4 млрд рублей

УЛЬЯНОВСК , 24 апреля. / ТАСС /. Долг управляющих компаний и других организаций системы ЖКХ за энергоресурсы в Ульяновской области сейчас составляет 4 млрд рублей. Об этом сообщил во вторник на Третьем открытом форуме прокуратуры начальник управления по надзору за исполнением федерального законодательства регионального надзорного ведомства Станислав Шапиро.

"По состоянию на 1 апреля задолженность в регионе за энергоресурсы составляет почти 4 млрд рублей. При этом региональное министерство ЖКХ работу по ликвидации задолженности за энергоресурсы фактически не ведет", — сказал он.

Старший помощник прокурора Ульяновской области Василий Зима уточнил, что одной из причин образования задолженности управляющих компаний и иных хозяйствующих субъектов системы ЖКХ за энергоресурсы является то, что значительную ее часть составляют взысканные в судебном порядке долги прошлых лет, которые не были своевременно погашены.

Шапиро также добавил, что долг бюджетных организаций региона за электро— и тепловую энергию, а также природный газ превысил 440 млн рублей.

По его словам, одной из проблем области также является износ сетей, который влечет за собой ненадлежащее качество оказания услуг населению, а также прорывы трубопроводов, различные аварии. «Износ инженерных сетей составляет от 44% до 77%. В этой связи проводится ежедневный мониторинг качества доступности оказания коммунальных услуг населению. В первом квартале 2018 года произошло 475 случаев прекращений подачи коммунальных услуг», — уточнил он.