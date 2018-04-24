Ещё
В Московской области формируют рейтинг управляющих организаций
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Московской области формируют рейтинг управляющих организаций 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. В разработке критериев участвовали жители региона.
Рейтинг управляющих компаний формируют в Подмосковье. Об этом сообщил телеканал «360» со ссылкой на министра жилищно‐коммунального хозяйства области Евгения Хромушина.
Жители области активно принимали участие в разработке показателей для рейтинга. 18 669 человек отдали свои голоса на портале «Добродел». Им предлагалось выбрать семь из десяти критериев для оценки работы управляющих компаний. Также жители региона могли предложить свои варианты.
Всего было предложено десять критериев для формирования рейтинга управляющих организаций:
— содержание дворов;
— содержание подъездов;
— организация диспетчерского обслуживания через ЕДС;
— бесперебойная поставка коммунальных услуг;
— платежная дисциплина;
— взаимодействие УО с Советами МКД;
— ремонт подъездов по программе;
— оборудование МКД автоматическими системами противопожарной защиты;
— работа с участковыми по выявлению «резиновых» квартир и незаконно проживающих в доме мигрантов;
— ограждение территории двора (в том числе установка шлагбаумов).
Кроме того, со следующего года будет включен новый критерий. Так, минимум половина от общей площади многоквартирных домов будут находиться под управлением компаний с высоким рейтингом — от трех звезд из пяти возможных.
РИА Новости: последние новости
В Израиле рассказали, при каких условиях уничтожат переданные Сирии С-300 США намеренно искажают положения военной доктрины России, заявили в МИД Эксперт рассказал о последствиях появления курительных комнат в аэропортах
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Хмеймим атаковали дроны219
Суперманевр Кремля, отказ Украины от Крыма и другие события дня69
Российские дипломаты покидают Сиэтл129
ПАСЕ признала часть Донбасса оккупированной Россией132
«Газпром» готов «добить Украину»339
Видео
01:02
Россиянам посоветовали лечиться марганцовкой
Общество
01:29
Лукашенко возмутила ситуация вокруг Сирии
СНГ В мире
01:03
Мужчина украл ребенка с детской площадки в Сургуте
Происшествия Криминал
04:04
Трамп обвинил РФ в создании «проблем»
В мире Ближний Восток
00:57
В Сети высмеяли шляпу Меланьи Трамп
В мире
01:00
Матери Скрипаля вызывали скорую
Происшествия
00:28
Трамп пошутил о перхоти Макрона
В мире Конфликты
09:55
«Газпром» готов «добить Украину»
Компании
01:08
Мать Саргсяна умерла в день его отставки
В мире
00:48
Пёс за рулём въехал в магазин
Происшествия ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение