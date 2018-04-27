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Где бесплатно напечатать портрет ветерана?
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Где бесплатно напечатать портрет ветерана? 

АиФ Ставрополье 51 минуту назад
Фото: АиФ Ставрополье
Те, кто собирается попасть 9 Мая на акцию «Бессмертный полк» могут напечатать портрет в специализированных учреждениях.
Бесплатно фотографии ветеранов печатают во многофункциональных центрах, но, как поясняют в уполномоченном МФЦ по Ставрополью, перечень услуг центров в каждом городе свой. В Будённовске, к примеру, МФЦ пока не оказывает такую услугу.
А вот в Ставрополе все отделения уже принимают фотографии и данные об участниках войны. «В Северо-Западном районе на прошлой неделе печатали их с утра до вечера, — рассказал замначальника отдела по работе с заявителями ставропольского центра Михаил Пилипенко. — В прошлом году последние фотографии мы выдавали людям уже утром 9 мая».
Лучше всего, по словам Пилипенко, приносить в центр фотографию и краткие данные о ветеране на бумажном носителе. В электронном виде фотографии могут не открыться из-за неверного формата. Размер оригинала не важен, но снимок должен быть без сильных дефектов. Когда портрет готов, заявителя вызывают по телефону. Заказывать бесплатно можно любое количество фотографий. «По мере загруженности сделаем», — обещает сотрудник МФЦ.
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