Где бесплатно напечатать портрет ветерана?

Те, кто собирается попасть 9 Мая на акцию «Бессмертный полк» могут напечатать портрет в специализированных учреждениях.

Бесплатно фотографии ветеранов печатают во многофункциональных центрах, но, как поясняют в уполномоченном МФЦ по Ставрополью , перечень услуг центров в каждом городе свой. В Будённовске , к примеру, МФЦ пока не оказывает такую услугу.

А вот в Ставрополе все отделения уже принимают фотографии и данные об участниках войны. «В Северо-Западном районе на прошлой неделе печатали их с утра до вечера, — рассказал замначальника отдела по работе с заявителями ставропольского центра Михаил Пилипенко . — В прошлом году последние фотографии мы выдавали людям уже утром 9 мая».

Лучше всего, по словам Пилипенко, приносить в центр фотографию и краткие данные о ветеране на бумажном носителе. В электронном виде фотографии могут не открыться из-за неверного формата. Размер оригинала не важен, но снимок должен быть без сильных дефектов. Когда портрет готов, заявителя вызывают по телефону. Заказывать бесплатно можно любое количество фотографий. «По мере загруженности сделаем», — обещает сотрудник МФЦ.