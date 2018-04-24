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Волгоградский мастер скрутил из проволоки фигуру двухметрового саксофониста
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Волгоградский мастер скрутил из проволоки фигуру двухметрового саксофониста 

v1.ru 2 часа назад
Фото: v1.ru
Мастер, создающий изящные фигуры из проволоки, отправил в Москву двухметрового саксофониста. Вскоре к компании одинокого музыканта присоединится трубач и контрабасист.
— Сначала представители крупного строительного холдинга в столице хотели, чтобы на крыше высотного здания появился саксофонист и бесстрашный руфер, — рассказывает Вадим Кулешов. — Вскоре они поменяли свои планы и начали собирать джаз-банд: двухметровый музыкант, его коллега с трубой в руках. Сейчас они раздумывают над тем, чтобы заказать еще и контрабасиста.
Уже готовую фигуру уличного артиста волгоградский Левша покрыл специальной краской.
— Вообще я всегда голосую за естественный цвет. Чтобы мои проволочные персонажи прожили как можно дольше, им нужно всего лишь хорошенько проржаветь, — уверен Вадим Кулешов. — После этого берем самое дешевое прогорклое масло и протираем фигуры — появившаяся пленочка спасет их от капризов природы.
Летом Вадим Кулешов смастерил упряжку гончих и наездника — проволочные фигуры уехали на Восточный экономический форум, а после поселились в аэропорту чукотского города Анадырь.
О том, как мастер с золотыми руками скручивает проволоку в фигуру любого персонажа, читайте в нашем материале.
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