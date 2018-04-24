СМИ США: Россию хотят поставить в угол за плохое поведение

Блокировка мессенджера «Телеграм»

«Российский орган по надзору за коммуникациями попал в ловушку в интенсивной игре с мессенджером «Телеграм», поскольку его попытки заблокировать сервис непреднамеренно вывели из строя веб-сайты десятков малых предприятий. Александр Жаров , глава Роскомнадзора , признал, что ограничил доступ миллионам IP-адресов в попытке заблокировать «Телеграм». Роскомнадзор пошел на этот шаг после того, как компания отказалась предоставить ключи для дешифровки сообщений пользователей, что позволило бы агентству идентифицировать пользователей и видеть содержание сообщений», — сообщила « Нью-Йорк таймс » (18.04).

«Основатель приложения Павел Дуров отправил сообщение пользователям «Телеграм», что продолжит «цифровое сопротивление». Среди его сторонников был и Эдвард Сноуден , написавший в твиттере, что сопротивление «авторитарному требованию» о предоставлении доступа к частным сообщениям «является единственным моральным ответом и показывает реальное лидерство»», — подчеркнула газета.

«Часть популярности мессенджера в том, что его новостные каналы стали основным источником информации для россиян. Даже пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков регулярно объявлял о своих предстоящих брифингах по «Телеграм», потому что это был самый надежный носитель информации. Как кремлевские лоялисты, так и оппоненты использовали его в качестве основного способа для распространения сообщений. Это также способ для российских чиновников анонимно передавать информацию общественности», — отметил московский корреспондент «Крисченс сайенс монитор», (19.04) Фред Вир.

Кеннет Рапоза в журнале «Форбс» (19.04) привел детали, которые игнорировали другие журналисты, отметив, что «поскольку „Телеграм“ стал неофициальным мессенджером биткойна и энтузиастов других криптовалют, Россия сегодня составляет чуть менее 10% его пользовательской базы». Кроме того, он напомнил и причину обращения к мессенджеру со стороны ФСБ , которая «запросила у „Телеграм“ ключи шифрования, чтобы разблокировать сообщения, отправленные лицом, причастным к взрыву в Петербургском метро 3 апреля 2017 года. Шестнадцать человек тогда погибли, в том числе преступник, и еще 64 человека получили ранения в результате взрыва, устроенного мусульманским экстремистом, сообщило российское правительство ».

«Теперь российское правительство должно уравновесить свой страх перед политической оппозицией с риском оттолкнуть от себя в основном аполитичный бизнес-класс страны, который использует быстрые скорости связи и хорошее сетевое покрытие в городах, чтобы повысить свой онлайн-бизнес. Недавняя остановка поразила онлайн-предприятия по всей России, включая службы такси и Кремлевский музей, и привела к редкому протесту со стороны владельцев бизнеса» («Уолл-стрит джорнел», 19.04).

«Дело Скрипалей»

Освещение телеканалом RT отравления экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля попало под контроль британского регулятора, сообщила «Уолл-стрит джорнел» (18.04). «Ofcom заявил, что тщательно изучает семь программ, которые транслировались на RT с 17 марта по 16 апреля, с целью определения возможного нарушения правил, требующих от вещателей быть беспристрастными при освещении вопросов политических разногласий».

«Санкции за нарушение кодекса вещания включают штрафы и принуждение к трансляции изложения решения регулятора. Если нарушения вещателя считаются достаточно серьезными, он может быть лишен лицензии на вещание и снят с эфира», — информировала газета.

«Вашингтон пост» (18.04) размышляла над тем, почему Австрия первоначально подписалась под заявлением ЕС о «безоговорочной солидарности с Соединенным Королевством » перед лицом покушения на Скрипалей, а затем уклонилась от высылки российских дипломатов в то время, когда Британия, Соединенные Штаты и ряд стран ЕС выслали около сотни. Для начала газета указала на возможные «связи» австрийской Партии свободы, которая входит в правящую коалицию с консервативной Австрийской народной партией, с Россией, как причину этого «безобразия». Но все же признала, что «есть и другие объяснения», рассказав о давнем стремлении этой страны быть нейтральной и выступать сторонником «наведения мостов» между Востоком и Западом.

Федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц уже заявлял о том, что его страна готова стать посредником в «деле Скрипаля», напомнила газета. А в последние недели министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль повторила предложение выступить посредником в «деле Скрипаля», а также в сирийском конфликте.

«Дипломаты семи ведущих демократий мира встретились в воскресенье в канадском Торонто, чтобы обсудить способы противодействия России в Сирии и на Украине , а также Ирану — на Ближнем Востоке. В центре внимания министров иностранных дел стран «семерки» — взаимные озабоченности по поводу России, — писала «Вашингтон пост» (22.04). — «Семерка» осудила использование нервно-паралитического вещества против бывшего российского разведчика и его дочери в Британии, в котором она подозревает Россию. И она выступила с решительным заявлением о поддержке авиаударов союзников в Сирии, где российская поддержка переломила ход гражданской войны в пользу президента Башара Асада ».

Информагентства сообщили позже, что министры иностранных дел «семерки» в понедельник осудили Россию за то, что они назвали «образцом безответственного и дестабилизирующего» поведения, и призвали Москву помочь разрешить конфликт в Сирии. Министры договорились создать рабочую группу для изучения «злонамеренного поведения» России и заявили, что работают над планом улучшения координации для противодействия иностранному вмешательству в выборы.

«Страшная» Россия

В стремлении максимально опорочить в глазах публики российское руководство американская пропаганда, как обычно, использует вполне стандартные методы. «Вашингтон пост» (22.04) в редакционной статье пугает читателей тем, что «При проведении выборов в Конгресс США в 2018 году страна все еще не будет готова к очередному нападению России на выборы. … Кремль недостаточно прочувствовал последствия своих действий, чтобы можно было исключить вмешательство в выборы в будущем».

СМИ используют и классический способ, предоставляя слово «русским» оппонентам российской власти, живущим и здравствующим за рубежом. На этот раз «Уолл-стрит джорнел» (22.04) опубликовала статью Михаила Ходорковского , который с праведным пафосом призвал руководство США усилить санкции конкретно против Владимира Путина и сотни крупнейших российских предпринимателей, назвав их «мафией».

«Демократы создали президенту Трампу еще одну потенциальную юридическую головную боль в пятницу, подав федеральный иск, в котором утверждается о незаконном избирательном заговоре между его президентской кампанией, российским правительством, организацией „Викиликс“ , — писала „ Лос-Анджелес таймс“ (20.04). — Демократы столкнутся с трудной задачей по привлечению к судебной ответственности российского правительства, которое отрицает вмешательство в американские выборы. Но судебный процесс может вынудить к даче показаний или производству документов, предоставляющих новую информацию о кампании Трампа».

«В иске предъявлено требование выплаты миллионов долларов в качестве компенсации ущерба, который партия понесла в результате хакерских взломов, — отметила «Вашингтон пост» (20.04). — В нем также содержится требование, согласно которому ответчики должны подтвердить, что они сговорились проникнуть в компьютерную систему демократов, украсть информацию и распространить ее с тем, чтобы повлиять на выборы».

Однако Трамп в качестве ответчика в иске не назван. В нем обвиняются его помощники, «которые в ходе избирательной кампании встречались с людьми, предположительно связанными с Россией, в том числе сын президента Дональд Трамп-младший, его зять Джаред Кушнер , председатель его избирательного штаба Пол Манафорт и заместитель Манафорта Рик Гейтс ».

«Смешно», — так отреагировал президент Трамп на иск Национального комитета демократической партии против кампании Трампа, российского правительства и «Викиликс» («Вашингтон пост», 23.04).

Цель Москвы на Ближнем Востоке — заменить США О кознях Москвы часто любит писать журнал «Ньюсуик» . На прошлой неделе он рассказал о «Заговоре против Европы», в котором участвуют, разумеется, Владимир Путин, переизбранный недавно премьер Венгрии Виктор Орбан , ну и «новый железный занавес» («Ньюсуик» 19.04).

В этом же номере («Ньюсуик», 19.04) Стивен Блэнк из Американского совета по внешней политике утверждает, что ключевой задачей России в регионе Ближнего Востока является формирование антиамериканского блока с целью заменить там США. И вообще «Москва стремится использовать кризис для создания региональной биполярности против Запада на Ближнем Востоке и в Европе, а также в таких местах, как Латинская Америка или Афганистан . Это вынудило бы Соединенные Штаты и их союзников принять Россию на основе ее собственной самооценки и укрепить систему глобальной многополярности (с Китаем и Соединенными Штатами), которая предоставит России статус великой мировой державы, чей голос должен быть услышан».

Эта идея явно не нравится автору, в связи с чем он предлагает Америке «оспорить» стремление России к подобному статусу «не только в Сирии. Ей должно быть оказано противодействие в других регионах с помощью последовательной стратегии США».