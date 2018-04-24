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«Закон о запрете определенных действий»: как это работает
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«Закон о запрете определенных действий»: как это работает 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: 360tv.ru
Закон о новой мере пресечения для подозреваемых и обвиняемых появился в России. На данный момент существуют арест, домашний арест и подписка о не выезде. Также появилась четвертая мера ‐ запрет определенных действий. Соответствующий документ подписал президент страны Владимир Путин. Таким образом, суд может запретить приближаться к бывшей супруге или подруге или же посещать подследственному определенные места. Как именно это будет работать — разобрался «360».
Под расплывчатым названием «Закон о запрете определенных действий» действия кроются вполне конкретные. И их несколько.
Во-первых, так называемый ограниченный арест. То есть из дома нельзя выходить в определенные часы или дни. Дальше — запрет на посещение определенных мест. Не подходить близко к конкретным зданиям, учреждениям, и не участвовать в мероприятиях. Например, если человека подозревают в педофилии, на время следствия, пока вина не доказана, ему могут запретить подходить к детским садам или школам.
Третья мера чаще всего относится к домашнему насилию — не подходить к определенным лицам, а также не писать им письма, не звонить, не отправлять сообщения.
Запрет на действия вместо СИЗО. Как будет работать новая мера пресечения
На последнюю очень надеется Ирина Петракова. Она неоднократно терпела побои от бывшего возлюбленного. Когда поняла, что жизнь превратилась в кошмар, забрала детей и ушла. Однако муж отпускать не собирался.
Пока происходил весь бракоразводный процесс, к сожалению, были преследования и дальнейшие избиения
— Ирина Петракова, потерпевшая.
И это далеко не единичный случай. На Татьяну Войтко из Калининграда, например, муж тоже неоднократно поднимал руку. Бракоразводный процесс длится уже больше двух лет.
Весь этот срок человек делает невыносимой жизнь и мою, и в первую очередь, Полины. У нас дома отключены все телефоны, домофоны
— Татьяна Войтко.
Теперь же потерпевшим обезопасить себя от обидчика будет значительно проще. Зампред комитета Госдумы по контролю и регламенту Лариса Шойгу отметила, что человек может написать в суд с просьбой применить к другому лицу ограничительные меры.
Но когда закончится следствие и будет само судебное заседание, и ее адвокат, и она сама могут выступить с ходатайством, чтобы эти меры были распространены как приговор
— Лариса Шойгу, зампред комитета Госдумы по контролю и регламенту.
Такая мера — часть международного опыта. Причем не только в США и Европе, подобная статья есть, например, в  уголовно-процессуальном
кодексе Казахстана.
Есть и четвертый запрет определенных действий. Если преступление связано с нарушением правил дорожного движения, человеку нельзя будет управлять автомобилем или другим транспортным средством.
К одному человеку суд может применить сразу все возможные запреты или выбрать некоторые из них. Сроки колеблются от года до трех лет, в зависимости от тяжести преступления. Контролировать соблюдение запретов будет Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН). Новая мера вступит в силу с 1 января 2019 года.
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