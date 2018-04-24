«Закон о запрете определенных действий»: как это работает

Закон о новой мере пресечения для подозреваемых и обвиняемых появился в России . На данный момент существуют арест, домашний арест и подписка о не выезде. Также появилась четвертая мера ‐ запрет определенных действий. Соответствующий документ подписал президент страны Владимир Путин . Таким образом, суд может запретить приближаться к бывшей супруге или подруге или же посещать подследственному определенные места. Как именно это будет работать — разобрался «360».

Под расплывчатым названием «Закон о запрете определенных действий» действия кроются вполне конкретные. И их несколько.

Во-первых, так называемый ограниченный арест. То есть из дома нельзя выходить в определенные часы или дни. Дальше — запрет на посещение определенных мест. Не подходить близко к конкретным зданиям, учреждениям, и не участвовать в мероприятиях. Например, если человека подозревают в педофилии, на время следствия, пока вина не доказана, ему могут запретить подходить к детским садам или школам.

Третья мера чаще всего относится к домашнему насилию — не подходить к определенным лицам, а также не писать им письма, не звонить, не отправлять сообщения.

Запрет на действия вместо СИЗО . Как будет работать новая мера пресечения

На последнюю очень надеется Ирина Петракова. Она неоднократно терпела побои от бывшего возлюбленного. Когда поняла, что жизнь превратилась в кошмар, забрала детей и ушла. Однако муж отпускать не собирался.

Пока происходил весь бракоразводный процесс, к сожалению, были преследования и дальнейшие избиения

— Ирина Петракова, потерпевшая.

И это далеко не единичный случай. На Татьяну Войтко из Калининграда , например, муж тоже неоднократно поднимал руку. Бракоразводный процесс длится уже больше двух лет.

Весь этот срок человек делает невыносимой жизнь и мою, и в первую очередь, Полины. У нас дома отключены все телефоны, домофоны

— Татьяна Войтко.

Теперь же потерпевшим обезопасить себя от обидчика будет значительно проще. Зампред комитета Госдумы по контролю и регламенту Лариса Шойгу отметила, что человек может написать в суд с просьбой применить к другому лицу ограничительные меры.

Но когда закончится следствие и будет само судебное заседание, и ее адвокат, и она сама могут выступить с ходатайством, чтобы эти меры были распространены как приговор

— Лариса Шойгу, зампред комитета Госдумы по контролю и регламенту.

Такая мера — часть международного опыта. Причем не только в США и Европе, подобная статья есть, например, в уголовно-процессуальном

Есть и четвертый запрет определенных действий. Если преступление связано с нарушением правил дорожного движения, человеку нельзя будет управлять автомобилем или другим транспортным средством.

К одному человеку суд может применить сразу все возможные запреты или выбрать некоторые из них. Сроки колеблются от года до трех лет, в зависимости от тяжести преступления. Контролировать соблюдение запретов будет Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН). Новая мера вступит в силу с 1 января 2019 года.